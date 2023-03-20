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В Уфе рокеры сыграют концерт в поддержку участников СВО

30 марта в Уфе состоится совместный концерт известной башкирской рок-группы «Дервиш-хан» и русской рок-группы «Павильон». Собранные средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Республиканского центра народного творчества.

В Уфе рокеры сыграют концерт в поддержку участников СВО
В Уфе рокеры сыграют концерт в поддержку участников СВО

Музыканты готовят большую программу, в которой исполнят полюбившиеся хиты и презентуют новые композиции. 

Для группы «Павильон» концерт в Уфе станет завершающим аккордом большого двухмесячного тура по районам Башкирии, в котором русские рокеры впервые дали совместный концерт с группой «Дервиш-хан» в Стерлитамаке. 20 марта музыканты вместе выступят в Учалах, 22 марта - в селе Аскарово Абзелиловского района. 

Билеты на концерт в Уфе можно приобрести на сайте Республиканского центра народного творчества.

Мероприятие пройдет по адресу: ул.Кустарная, 17 (Дом культуры РЦНТ).

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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