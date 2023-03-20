В Уфе рокеры сыграют концерт в поддержку участников СВО

Музыканты готовят большую программу, в которой исполнят полюбившиеся хиты и презентуют новые композиции.

Для группы «Павильон» концерт в Уфе станет завершающим аккордом большого двухмесячного тура по районам Башкирии, в котором русские рокеры впервые дали совместный концерт с группой «Дервиш-хан» в Стерлитамаке. 20 марта музыканты вместе выступят в Учалах, 22 марта - в селе Аскарово Абзелиловского района.

Билеты на концерт в Уфе можно приобрести на сайте Республиканского центра народного творчества.

Мероприятие пройдет по адресу: ул.Кустарная, 17 (Дом культуры РЦНТ).



