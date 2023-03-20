В Башкирии назвали лучших экспортеров

На рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 26 конкурсантов – 8 компаний-представителей крупного бизнеса и 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый конкурсант мог подать заявку на участие только по одной из номинаций.

Победителями среди субъектов МСП в разных номинациях стали предприятия: «Контрольный пакет» (производство упаковки и пакетов); Завод весового оборудования (производство весового оборудования); «Дуслык» (реализация молочной сыворотки и сухого молока); НПФ «Акрус –М» (производство электрического оборудования); ТД «Дуслар» (реализация меда, безалкогольных бальзамов и пр.); «АРТ Оснастка» (производство бурового оборудования); «Вэй Пак» (производство пластиковых стаканов и пищевой упаковки); «Альтернатива Экспресс» (производство пластмассовых изделий потребительского сегмента); «Ураллесэкспорт» (лесопромышленный комплекс).

Победителями среди крупных предприятий стали: «ТД Башхим» (химическая промышленность); «Геоспейс Технолоджис Евразия» (производство геологического оборудования); «Чишминский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла); «Чишминский сахарный завод» (производство сахарного песка); «Уфаоргсинтез» (производство пластмасс и синтетических смол); «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (производство кожевенных изделий); «Метта» (производство мебели).

- Мы проводим конкурс для повышения конкурентоспособности продукции республиканских товаропроизводителей на внешних рынках, оценки внешнеэкономической деятельности предприятий республики, повышения престижа экспортной деятельности и диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и странам, - отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Победители конкурса в каждой из номинаций рекомендуются к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года», организуемом Российским экспортным центром.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом президента России Владимира Путина, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.