-1 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Сегодня, 16:13

В Башкирии назвали лучших экспортеров

Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ совместно с Центром поддержки экспорта республики определило победителей регионального этапа конкурса «Экспортер года» по итогам 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии назвали лучших экспортеров
В Башкирии назвали лучших экспортеров

На рассмотрение конкурсной комиссии было допущено 26 конкурсантов – 8 компаний-представителей крупного бизнеса и 18 субъектов малого и среднего предпринимательства. Каждый конкурсант мог подать заявку на участие только по одной из номинаций.

Победителями среди субъектов МСП в разных номинациях стали предприятия: «Контрольный пакет» (производство упаковки и пакетов); Завод весового оборудования (производство весового оборудования); «Дуслык» (реализация молочной сыворотки и сухого молока); НПФ «Акрус –М» (производство электрического оборудования); ТД «Дуслар» (реализация меда, безалкогольных бальзамов и пр.); «АРТ Оснастка» (производство бурового оборудования); «Вэй Пак» (производство пластиковых стаканов и пищевой упаковки); «Альтернатива Экспресс» (производство пластмассовых изделий потребительского сегмента); «Ураллесэкспорт» (лесопромышленный комплекс).

Победителями среди крупных предприятий стали: «ТД Башхим» (химическая промышленность); «Геоспейс Технолоджис Евразия» (производство геологического оборудования); «Чишминский маслоэкстракционный завод» (производство растительного масла); «Чишминский сахарный завод» (производство сахарного песка); «Уфаоргсинтез» (производство пластмасс и синтетических смол); «Нефтекамское производственное объединение искусственных кож» (производство кожевенных изделий); «Метта» (производство мебели).

- Мы проводим конкурс для повышения конкурентоспособности продукции республиканских товаропроизводителей на внешних рынках, оценки внешнеэкономической деятельности предприятий республики, повышения престижа экспортной деятельности и диверсификации экспортных поставок по номенклатуре и странам, - отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Победители конкурса в каждой из номинаций рекомендуются к участию в окружном этапе Всероссийского конкурса «Экспортер года», организуемом Российским экспортным центром.

В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом президента России Владимира Путина, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика