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В Башкирии в Национальном музее школьникам рассказали о героях-земляках

Национальный музей РБ провел экскурсию для школьников из Бирска в рамках акции «Крымская весна», сообщает пресс-служба музея.

В Башкирии в Национальном музее школьникам рассказали о героях-земляках
В Башкирии в Национальном музее школьникам рассказали о героях-земляках

На экскурсии «Наши земляки - освободители Крыма в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ребята познакомились с героической историей знаменитых летчиков, Героев Советского Союза, которые участвовали в освобождении Крымского полуострова от немецко-фашистских захватчиков.

Школьникам рассказали о подвигах дважды Героя Советского Союза летчика-штурмовика Мусы Гареева в боях за Перекоп и Севастополь, летчика ночного бомбардировщика По-2 Магубы Сыртлановой, участвовавшей в боях за Тамань, Керчь, Феодосию и Севастополь. Дети узнали о подвиге артиллериста Тазетдина Гилязетдинова из Бураевского района, командовавшего огневым взводом артиллерийской батареи 665-го стрелкового полка на Малаховом Кургане в Севастополе, а также погибшего в Крыму младшего лейтенанта Ивана Бережного из Стерлитамака, удостоенного звания Героя Советского Союза. 

- Детям экскурсия понравилась. Для молодого поколения просветительские мероприятия очень полезны. Современные дети в основном сидят в гаджетах, мало кто из них интересуется нашей славной историей, а они должны ее, - сказала руководитель группы Алёна Осинцева.

Фото: РАИФ БАДЫКОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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