Деревня Юлдыбаево стала победителем конкурса, посвященного Году полезных дел для малой Родины в Башкирии

Финалистами стали 10 населенных пунктов Башкортостана, а наибольшее число зрительских голосов набрала деревня Юлдыбаево Зилаирского района.

Конкурс оказался так популярен среди жителей районов республики, что организаторы решили провести второй этап. Он пройдет с 7 по 28 февраля. Свои фотографии (две штуки) с описаниями работ, проведенных в родном селении, нужно прислать в группу радио "Юлдаш" в ВК до 17 февраля. Лучшие населенные пункты будут выбирать в двух категориях: с населением до 500 человек и более 500 жителей. Финалистами станут по пять сел из каждой группы, набравшие максимальное количество голосов слушателей. А результаты объявят на радио 1 марта в утренней программе "Теге өсәү".

Деревня Юлдыбаево и два населенных пункта, которые станут лидерами второго этапа конкурса, получат большой подарок: выездной концерт с участием звезд башкирской эстрады и творческого коллектива радиоканала. Средства, собранные от концерта, пойдут на благоустройства сельских поселений-победителей.

Как мы уже писали ранее, конкурс "Служу малой родине" призван стимулировать общественную активность сельского населения Башкирии.

Фото: из архива радиоканала "Юлдаш".