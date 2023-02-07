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Деревня Юлдыбаево стала победителем конкурса, посвященного Году полезных дел для малой Родины в Башкирии

Радио "Юлдаш" подвело итоги первого этапа конкурса "Служу малой родине", который посвящен Году полезных дел для малой Родины.

Деревня Юлдыбаево стала победителем конкурса, посвященного Году полезных дел для малой Родины в Башкирии
Деревня Юлдыбаево стала победителем конкурса, посвященного Году полезных дел для малой Родины в Башкирии

Финалистами стали 10 населенных пунктов Башкортостана, а наибольшее число зрительских голосов набрала деревня Юлдыбаево Зилаирского района.

Конкурс оказался так популярен среди жителей районов республики, что организаторы решили провести второй этап. Он пройдет с 7 по 28 февраля. Свои фотографии (две штуки) с описаниями работ, проведенных в родном селении, нужно прислать в группу радио "Юлдаш" в ВК до 17 февраля. Лучшие населенные пункты будут выбирать в двух категориях: с населением до 500 человек и более 500 жителей. Финалистами станут по пять сел из каждой группы, набравшие максимальное количество голосов слушателей. А результаты объявят на радио 1 марта в утренней программе "Теге өсәү".

Деревня Юлдыбаево и два населенных пункта, которые станут лидерами второго этапа конкурса, получат большой подарок: выездной концерт с участием звезд башкирской эстрады и творческого коллектива радиоканала. Средства, собранные от концерта, пойдут на благоустройства сельских поселений-победителей.

Как мы уже писали ранее, конкурс "Служу малой родине" призван стимулировать общественную активность сельского населения Башкирии.

Фото: из архива радиоканала "Юлдаш".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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