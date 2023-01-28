-9 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 17:14

В Башкирии запущен конкурс «Служу малой родине»

Радио «Юлдаш» объявило конкурс «Служу малой родине», посвященный объявленному главой республики Радием Хабировым 2023 году – как году полезных дел для малой родины. В нем будут состязаться сельские поселения Башкирии.

В Башкирии запущен конкурс «Служу малой родине»
В Башкирии запущен конкурс «Служу малой родине»

Участники конкурса должны подготовить несколько фото с описаниями  полезных дел в конкретном сельском поселении и прислать их в группу «Юлдаш» в соцсети.

Победителя объявят 6 февраля в эфире утреннего шоу.

Сельское поселение, победившее в радиоконкурсе, получит уникальный подарок  – большой выездной концерт с участием звезд башкирской эстрады и творческого коллектива радио «Юлдаш». Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство лучшего сельского поселения республики.

Подробнее об условиях и сроках участия в конкурсе можно узнать в группе В Контакте радио «Юлдаш».

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика