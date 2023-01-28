В Башкирии запущен конкурс «Служу малой родине»

Участники конкурса должны подготовить несколько фото с описаниями полезных дел в конкретном сельском поселении и прислать их в группу «Юлдаш» в соцсети.

Победителя объявят 6 февраля в эфире утреннего шоу.

Сельское поселение, победившее в радиоконкурсе, получит уникальный подарок – большой выездной концерт с участием звезд башкирской эстрады и творческого коллектива радио «Юлдаш». Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство лучшего сельского поселения республики.

Подробнее об условиях и сроках участия в конкурсе можно узнать в группе В Контакте радио «Юлдаш».

