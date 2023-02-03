Озвучено, какие социальные выплаты в Башкирии, проиндексируют на 11,9 процентов

Отделение Социального фонда РФ по Башкирии озвучило, что индексация в первую очередь коснулась семей с детьми, ветеранов и инвалидов, материнского капитала.

Так, с 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличился до 587 тыс. рублей. В случаях, когда оба ребенка родились после 1 января 2020 года, он составит 775 628 рублей. Семьи, получившие его на первого ребенка, а затем родившие или усыновившие еще одного малыша, получат до 188 682 рублей.

Стоимость набора социальных услуг, который входит в состав ежемесячной денежной выплаты, выросла до 1 469,74 руб. в месяц. ЕДВ в Башкирии получают 290 тысяч человек.

Единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка увеличилось до 26 345, 39 рублей. Ежемесячное по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих и минимальный размер данного пособия для работающих составит 9 880,19 рублей.

«Все мероприятия по индексации выплат мы провели в установленные сроки. Жители республики начнут получать положенные им пособия и выплаты в прежние даты», – подчеркнул заместитель управляющего Отделением Социального фонда РФ по Башкирии Фаниль Вахитов.

Ранее президент России заявлял, что индексация МРОТ и других показателей, влияющих на уровень реальных доходов граждан, должна быть выше инфляции.

Фото из открытых источников.