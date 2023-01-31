Башкирия поднялась на 20 место среди регионов по индексу потребительских цен

Индекс потребительских цен в Башкирии по итогам 2022 года сложился на уровне 11,3 %, что ниже среднероссийского показателя и уровня по ПФО – 11,9 %. Об этом сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев.

Он подчеркнул, что если в начале прошлого года по уровню потребительских цен республика была на 55 месте среди регионов, то к декабрю 2022 года поднялась на 20-е.

Также чиновник сообщил, что за 2022 год удалось сократить количество населенных пунктов, не обеспеченных торговым обслуживанием, до 183.

По итогам 11 месяцев 2022 года объем розничного товарооборота в республике вырос на 95,8 млрд руб. к уровню аналогичного периода 2021 года и составил 991,6 млрд рублей.

Башкирия стала первым регионом-пилотом по созданию совместно с Центрсоюзом России оптового продовольственного рынка. Этот проект будет реализовываться в увязке с проектом «Евразийская Агрологистика» и будет реализован на территории Чишминского района.

Оборот оптовой торговли по итогам 11 месяцев 2022 года в Башкирии вырос на 40 млрд руб. к уровню соответствующего периода 2021 года и составил 1 трлн 181 млрд рублей.

Фото из открытых источников.