В Уфе в Башопере состоится «Аксаковская Ёлка - 2023»

Праздник будет организован для детей-инвалидов, детей участников СВО из городов и районов республики в возрасте от шести до двенадцати лет. Всего в нем примут участие 250 детей и родителей.

В этот день гостей ждет насыщенная программа: красочные фотозоны, аквагрим, выступление известного фокусника Макса Брайта, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Греческом зале театра.

В Большом зале детям и взрослым покажут спектакль «Щелкунчик». Завершится мероприятие вручением подарков от благотворителей.

Благотворительная акция для детей, имеющих проблемы со здоровьем, детей из семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, проводится с 2019 года. Проект, направленный на социокультурную интеграцию и социализацию детей, организуется исключительно на средства благотворителей министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, благотворительным фондом «Территория счастья», министерством культуры РБ, администрацией города Уфы.

Фото из открытого источника.