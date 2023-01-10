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В Башкирии ставка по ипотеке стала выше

Но по госпрограммам ставки не увеличились.

В Башкирии ставка по ипотеке стала выше
В Башкирии ставка по ипотеке стала выше

Сбербанк повысил минимальную ставку по ипотеке. Как сообщает «ТАСС», с 10 января текущего года она увеличится на 0,5% и составит 10,9%. Ставки по программам с господдержкой остаются прежними – от 5,3% годовых.

Между тем, в 2022 году в Башкирии выдали более 2 млрд рублей сельской ипотеки, что стало лучшим показателем в стране. Программа, согласно которой граждане могут оформить ипотеку под льготную ставку до 3% годовых на покупку или строительство жилья в сельской местности, реализуется с 2020 года. В целом же по итогам первых девяти месяцев 2022 года Башкирия заняла 6 место среди регионов по по числу ипотечных сделок, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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