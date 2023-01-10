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В Башкирии школьники подарили новогоднее настроение сотрудникам экстренных служб

Они приняли участие во всероссийский акции «Российский детский Дед Мороз», которая проводилась под эгидой РДДМ «Движение первых» при поддержке минобрнауки РБ.

В Башкирии школьники подарили новогоднее настроение сотрудникам экстренных служб
В Башкирии школьники подарили новогоднее настроение сотрудникам экстренных служб

Акция проходила с 30 декабря по 8 января. Ребята поздравляли с праздником и дарили небольшие подарки тем людям, которым приходится работать без выходных, чтобы обеспечивать безопасность всех граждан: медикам, инспекторам дорожного движения, пожарным, коммунальным работникам и другим.

Как рассказал нам специалист регионального отделения «Движения первых» Алексей Хорошавцев, всего в акции приняли участие около 100 активистов-школьников и членов общественных организаций: РСМ, РДШ, РСО, Юнармии и других. Они поздравили более 300 человек, работавших в праздничные дни.

Например, ребята из Уфы побывали в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф и в травмпункте городской клинической больницы № 5. Ученики школы-интерната № 1 и гимназии № 2 Стерлитамака испекли кексы для сотрудников местной пожарной части. А активисты из Калтасов поздравили с Новым годом и Рождеством врачей, медсестер и водителей скорой помощи приемного покоя ЦРБ.

Фото: региональное отделение РДДМ «Движение первых».

Автор:Мария СНЫТКИНА
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