Радий Хабиров начал ежегодное послание к Госсобранию - Курултаю РБ на патриотической ноте

Начало своей речи Радий Хабиров посвятил внешнеполитическим событиям.

- Мы живем в переломные годы, - подчеркнул он. - Происходит изменение миропорядка. Россия сталкивается с небывалым давлением и санкциями стран Запада, однако стойко держит удар, потому что правда - за нами. За нами - особая духовная сила - любовь к Отечеству. Мы вновь становимся великой державой.

Кроме того, глава сообщил, что на следуюшей неделе на СВО отправится третий батальон, сформированный в республике, - имени Салавата Юлаева. Первые два - им. М. Шаймуратова и А. Доставалова - уже на фронте и освобождают русские территории от нацистов.

Фото: пресс-служба главы РБ.