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4 Декабря , 22:57

Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь

Посылки от «федералов» заполнили одну из машин гуманитарного «обоза», которую сформировал региональный исполком Народного фронта. Вещи и продукты были собраны в рамках регионального проекта «Народный фронт. Все для Победы!».

Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь

Сотрудники Южно-Уральского управления Росприроднадзора передали для мобилизованных земляков башкирский мед, Башкортостанское УФАС – медикаменты и перевязочные материалы. Большую поддержку в формировании гуманитарных конвоев оказывают структурные подразделения УФСИН России по Республике Башкортостан.

«Мы благодарны всем, кто подключился к сбору гуманитарной помощи. Сегодня нашим бойцам важна любая помощь. Дело не в том, что им чего-то не хватает, в условиях боевых действий поддержка лишней не бывает, – сказал корреспонденту «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.

Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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