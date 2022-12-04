Подразделения федеральных ведомств в Уфе отправили бойцам СВО гуманитарную помощь

Сотрудники Южно-Уральского управления Росприроднадзора передали для мобилизованных земляков башкирский мед, Башкортостанское УФАС – медикаменты и перевязочные материалы. Большую поддержку в формировании гуманитарных конвоев оказывают структурные подразделения УФСИН России по Республике Башкортостан.

«Мы благодарны всем, кто подключился к сбору гуманитарной помощи. Сегодня нашим бойцам важна любая помощь. Дело не в том, что им чего-то не хватает, в условиях боевых действий поддержка лишней не бывает, – сказал корреспонденту «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.