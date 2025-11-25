Участники спецоперации в Башкирии не будут платить транспортный налог

Участников спецоперации и членов их семей в республике освободили от уплаты транспортного налога за текущий год. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на Госсобрание — Курултай РБ. Соответствующий законопроект рассмотрели в республиканском парламенте сегодня, 25 ноября, в ходе двадцать седьмого заседания.

Данная льгота существовала в регионе с 2022 по настоящее время. Народные избранники продлили ее действие еще на один год.

