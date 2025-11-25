-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
25 Ноября , 14:56

Участники спецоперации в Башкирии не будут платить транспортный налог

Соответствующий законопроект рассмотрели в республиканском парламенте.

Участники спецоперации в Башкирии не будут платить транспортный налог
Участники спецоперации в Башкирии не будут платить транспортный налог

Участников спецоперации и членов их семей в республике освободили от уплаты транспортного налога за текущий год. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на Госсобрание — Курултай РБ. Соответствующий законопроект рассмотрели в республиканском парламенте сегодня, 25 ноября, в ходе двадцать седьмого заседания.

Данная льгота существовала в регионе с 2022 по настоящее время. Народные избранники продлили ее действие еще на один год.

Ранее мы сообщали о том, что в Уфе в «Комитете семей воинов Отечества» состоялся прием граждан.

Фото автора.

Автор: Виктор УХОВ.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru