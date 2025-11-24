-16 °С
Право
24 Ноября , 11:00

В Уфе «Комитет семей воинов Отечества» провёл приём граждан

В Штабе общественной поддержки Единой России состоялся прием членов семей участников СВО, организованный Региональным отделением общественной организации «Комитет семей воинов Отечества», сообщает в соцсетях военный юрист Олег Галин.

Автор поста рассказал, что к нему обратились граждане с вопросами, которые касались без вести пропавших участников СВО в зоне боевых действий, порядка начисления, очередности и распределения денежного довольствия пропавшего бойца, порядок назначения выплат детям пропавшего воина по указу президента РФ 1110, а также по поводу розыска, генетического опознания и так далее.

Также заявителям были разъяснены судебные процедуры и их порядок по признанию граждан фактическими воспитателями и иждивенцами погибших воинов, признания родственников погибшего недостойными получателями выплат в связи с гибелью, признания брака недействительным, вопросы установления и отмены отцовства погибшего бойца и ряд других.

«По каждой ситуации мы дали людям исчерпывающую консультацию и четкие алгоритмы действий, разъяснили им правоприменительную практику.

Напомню, что обратиться ко мне лично по вопросам СВО, а также по общегражданским спорам, можно тремя способами: через ТГ-группу юридической компании «Алекс» (t.me/urkompalex), официальный сайт компании или мой личный аккаунт в ТГ», – пояснил внештатный военный юрист организации «Комитет семей воинов Отечества» Олег Галин.

Фото со страницы ВКонтакте О. Галина.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
