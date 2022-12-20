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Вчера, 17:36

В Уфе в день республиканской ёлки перекроют улицу в центре города

Ограничения будут действовать 22 декабря, сообщили в администрации города.

В Уфе в день республиканской ёлки перекроют улицу в центре города
В Уфе в день республиканской ёлки перекроют улицу в центре города

Во время подготовки и проведения республиканской новогодней елки будет закрыта улица Крупской от дома № 19 до пересечения с улицей Кирова.

Ограничения будут действовать с 7.00 до 15.00.

Водителей просят заранее планировать маршрут.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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