Герой России из Башкирии Василь Ямалетдинов из Кремля вернулся «за ленточку»

После награждения Василь Ямалетдинов вернулся на поле боя. Корреспондент «Башинформа» связался с капитаном по телефону с просьбой поделиться подробностями службы и эмоциями от награждения.

Василь Ямалетдинов рассказал, что родился в деревне Баш-Ильчикеево Салаватского района. Кстати, недавно — 20 февраля Василю исполнилось 28 лет. В родной деревне он учился до девятого класса, затем поступил в Усть-Катавский индустриально-технологический техникум в Челябинской области, который окончил в 2018 году.

В спецоперации принимает участие с её первых дней. Военнослужащий за время службы получил три тяжёлых ранения. После восстановления каждый раз возвращался в строй.

В декабре 2025 года рота Ямалетдинова, тогда ещё старшего лейтенанта, одной из первых вошла в Гуляйполе Запорожской области. «Задача моей роты заключалась в том, чтобы обойти противника в лесополосе и занять в его тылу три улицы. Надо было зачистить западную часть города и создать плацдарм для дальнейшего продвижения основных сил бригады. И когда наши войска начали теснить вэсэушников из лесополки, те начали отступать по направлению к нам. Для них стало полной неожиданностью, когда наткнулись в тылу на мою роту. Мы удерживали занятые позиции до прихода наших основных сил. Наступали почти три недели, а потом ещё отбивали контратаки. Но самое тяжёлое — это дорога, сам штурм не страшен», — говорит Василь Ямалетдинов.

По словам Василя, для него пример мужества и отваги — его старший брат Данил. Данил Камилович сейчас офицер МВД в отставке. В нулевых принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.

«Данил всегда учил меня быть смелым и никогда не сворачивать с выбранного пути. Надеюсь, он гордится мной. Вообще, для военнослужащего семья имеет большое значение. На фронте все мысли о них. Да, выполнение боевой задачи первично. Но в сердце всегда любимые люди. Дома меня ждут супруга и маленькая дочь. Семья — это Родина, за будущее которой мы бьёмся», — сказал Василь Ямалетдинов.

«Про награждение знал, но не верилось. Будто всё было по телевизору. — улыбается капитан. — Это для меня большая честь и ответственность. Рукопожатие Владимира Владимировича крепкое, уверяю вас. Сила России в её лидере и жителях нашей огромной многонациональной страны. На СВО за правду плечом к плечу служат все народы. Они знают, что их дело правое и победа будет за нами. К сожалению, довольно редко пересекаюсь на фронте с земляками. Но я знаю, что на спецоперации служат много выходцев из Башкортостана и показывают примеры мужества и героизма. Я всем нашим бойцам желаю скорейшего возвращения домой к семьям живыми и невредимыми. Однажды и я приеду в родную республику. Редко бываю на малой родине, соскучился по родным краям, где вырос. Ну, а пока — на фронт. Надо дожимать», — сказал Василь Ямалетдинов.

Фото: Kremlin.ru.