23 Февраля , 17:03

Путин вручил Золотую звезду бойцу из Башкирии

Василь Ямалетдинов из Салаватского района удостоен звания Героя России.

Путин вручил Золотую звезду бойцу из Башкирии

В Кремле состоялось вручение госнаград военнослужащим, сообщает пресс-служба главы государства. В числе награжденных — Василь Ямалетдинов из Салаватского района Башкирии. Он удостоен звания Героя России.

«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — c праздником, который в последние годы мы отмечаем с особым чувством гордости и благодарности, — сказал президент Владимир Путин в своей приветственной речи. — Чествуем всех, кто с риском для жизни, с отвагой и мужеством, с любовью к России, к нашему народу исполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции, стоит на страже наших рубежей, обеспечивает стратегический паритет… Спасибо вам за службу Отечеству!»

Фото: пресс-служба Кремля.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
