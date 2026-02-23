0 °С
23 Февраля , 19:54

Глава Башкирии поздравил Василя Ямалетдинова с присвоением звания Героя России

Наш земляк, уроженец Салаватского района, совершил подвиг на спецоперации.

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил бойца из Башкирии Василя Ямалетдинова с вручением Золотой звезды.

«Василь Камилович Ямалетдинов — командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, — написал руководитель региона в соцсетях. — В декабре прошлого года рота под командованием капитана Ямалетдинова одной из первых вошла в Гуляйполе. Гордимся нашим земляком! От всех жителей республики поздравляю Василя Ямалетдинова!».

Фото и видео Кремль.

Автор: Виктор УХОВ.
