Глава Башкирии поздравил Василя Ямалетдинова с присвоением звания Героя России

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил бойца из Башкирии Василя Ямалетдинова с вручением Золотой звезды.

«Василь Камилович Ямалетдинов — командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, — написал руководитель региона в соцсетях. — В декабре прошлого года рота под командованием капитана Ямалетдинова одной из первых вошла в Гуляйполе. Гордимся нашим земляком! От всех жителей республики поздравляю Василя Ямалетдинова!».

Фото и видео Кремль.