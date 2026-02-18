0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Время героев
18 Февраля , 12:55

Журналисты Башкортостана передали квадрокоптер и тепловизор коллеге на передовую

Руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев передал квадрокоптер и тепловизор сотруднику издательского дома «Республика Башкортостан», бойцу с позывным «Радий», который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.    

Журналисты Башкортостана передали квадрокоптер и тепловизор коллеге на передовую
Журналисты Башкортостана передали квадрокоптер и тепловизор коллеге на передовую

Оборудование приобретено на средства, собранные Союзом журналистов республики. Сбор был запущен в октябре прошлого года. Инициативу поддержал Максим Ульчев, призвавший коллег и жителей региона внести свой вклад. Решающую помощь оказал благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

В эти дни «Радий» находится дома в краткосрочном отпуске. Он был мобилизован в сентябре 2022 года. Служит вместе с другими журналистами — их батальон по итогам 2025 года признан лучшим по подготовке и слаженности.

— Рад, что удалось передать через него ценную посылку «за ленточку». Пусть она поможет приблизить победу. Мы со своей стороны продолжим оказывать поддержку. Призываю всех присоединиться к сбору Союза журналистов республики: все для победы и ВСЕ для победы! Настало время каждому спросить себя, все ли он сделал для нашей общей главной цели, — сказал Максим Ульчев, руководитель Агентства по печати и СМИ РБ.

Виталий Брыкин, руководитель исполкома «Народного фронта» в РБ, отметил, что квадрокоптеры остаются одной из самых востребованных позиций у наших бойцов. Такие запросы поступают практически ежедневно.

— Несмотря на высокую стоимость, это, по сути, расходный материал: в полевых условиях техника быстро выходит из строя. Но именно дроны помогают выполнять боевые задачи, повышают безопасность подразделений и буквально спасают жизни наших ребят, — подчеркнул он.

«Радий» сообщил, что находится на постоянной связи с коллегами. Представители Союза журналистов РБ и издательского дома периодически приезжают на позиции, где он дислоцируется в составе своего подразделения. В прошлом году привезли стройматериалы для медпункта, лекарства.

— Противник не дремлет. «Птички» у нас должны висеть в воздухе постоянно. На СВО это наши глаза, особенно в условиях отсутствия связи, — сказал боец. — С коллегами в Уфе держим связь постоянно. Каждый раз откликаются на запросы о приобретении оборудования и других нужных вещей. Периодически сами приезжают.

Как отметил председатель Союза журналистов РБ, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков, это уже четвёртый дрон, переданный коллегам, служащим в зоне СВО. Сбор средств продолжается.

Присоединиться к нему можно через Союз журналистов Республики Башкортостан.

Ранее мы писали о встрече с «Радием» в Доме печати, на которой он поделился своим мнением о цене победы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru