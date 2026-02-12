Боец «Радий» встретился с коллегами-журналистами в Уфе

До СВО — художественный редактор журнала, а сейчас стрелок-санитар, в составе своего боевого подразделения защищает позиции российской армии на высоком берегу Днепра.

На встрече, где присутствовали генеральный директор АО «Издательский дом «Республика Башкортостан» Зульфия Рахматуллина, редакторы республиканских изданий и журналисты, он рассказал, как идет его служба.

— Очень много вражеских дронов, продолжаются удары по нам из артиллерийского оружия, но пока их стало реже. Выпал снег, и, зная, что можно легко себя выдать, противник утихомирился. Но это ненадолго. К концу февраля потеплеет, снег растает, и начнется, как мы это называем, весенне-летний полевой сезон, активные боевые действия возобновятся, — буднично говорит он о том, что нам даже представить страшно.

Как мы уже отметили, «Радий» служит стрелком-санитаром, но не так давно прошел курсы оператора по управлению беспилотниками. Возможно, эти знания ему пригодятся. Во всяком случае, он считает, что именно за этим видом техники будущее армии.

— Вражеские дроны кружат над нами, и наши войска стали активно применять беспилотники. Недаром создаются специальные войска БПЛА. До СВО что мы знали о беспилотниках? Что есть квадрокоптеры, и что с помощью беспилотников ведется аэрофотосъемка, и на этом все. А теперь без БПЛА невозможно представить себе поле военных действий, — отметил он.

«Радий» также поведал, что вместе с сослуживцами следят за событиями вокруг мирных переговоров по Украине.

— С одной стороны, хочется, чтобы наступил мир и все это поскорее закончилось, вернуться домой. А с другой, не хочется, чтобы мы так просто сдали свои позиции и СВО завершилось каким-то компромиссом. Иначе для чего это все? Мы надеемся, что в специальной военной операции будет поставлена жирная точка, и наша страна достигнет победы, — выразил мнение собеседник.

Отметим, что Издательский дом «Республика Башкортостан» поддерживает своего коллегу. К месту его дислокации в прошлом году неоднократно были доставлены строительные материалы, медикаменты, другая гуманитарная помощь. Председатель Союза журналистов РБ Вадут Исхаков сообщил, что до Нового года велся сбор денежных средств, удалось собрать более 200 тысяч рублей. На них для «Радия» заказали дрон и тепловизор. На днях бойцу торжественно передадут оборудование, и он успеет забрать его с собой на службу, возвращаясь из краткосрочного отпуска.

— Мы желаем вам успешного выполнения боевых задач и поскорее вернуться домой с победой. В свою очередь продолжим оказывать вам поддержку, — отметила Зульфия Рахматуллина на прощание.

