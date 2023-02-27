Аграрии Башкирии получат субсидии на транспортировку продукции

Стартовал прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Данная мера поддержки реализуется Министерством сельского хозяйства РФ совместно с АО «Российский экспортный центр».

– Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года аграрии республики поставили в зарубежные страны более 400 тысяч тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.