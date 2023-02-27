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Вчера, 20:59

Аграрии Башкирии получат субсидии на транспортировку продукции

Сельхозпроизводители могут компенсировать до четверти затрат, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Аграрии Башкирии получат субсидии на транспортировку продукции
Аграрии Башкирии получат субсидии на транспортировку продукции

Стартовал прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Данная мера поддержки реализуется Министерством сельского хозяйства РФ совместно с АО «Российский экспортный центр».

 – Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года аграрии республики поставили в зарубежные страны более 400 тысяч тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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