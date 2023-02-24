Мобилизованных из Башкирии медработников поздравили с Днём защитника Отечества

- Тем, кто сейчас на передовой, кто оказывает помощь военным и населению в госпиталях важно знать, что их близкие под опекой, не оставлены один на один со своими проблемами, - говорит председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. - Мы также организовали акцию «ПрофПатриот» по сбору гуманитарных грузов для земляков, мобилизованных в зону СВО, к которой присоединяются все больше больниц и поликлиник. В Мелеузе, например, отправили уже третий гуманитарный груз. В Сибае сбор средств и гуманитарки идет постоянно.

22 февраля отправили гостинцы для мобилизованных и командированных коллег профкомы ГКБ №21 Уфы, ГКБ №1 Стерлитамака. И таких примеров масса. Праздник защитников Отечества стал символом мужества, самоотверженности, чести, символом служения людям, - все эти качества присущи медицинским работникам. И сейчас мы в очередной раз видим в реальных делах подтверждение этому.

Фото пресс-службы профсоюза работников здравоохранения РБ.