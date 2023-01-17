Радий Хабиров о Фанисе Хусаинове: Спи спокойно, герой!

«Он стал поистине народным героем. Достойно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев. Сам получил ранение, вернулся в строй. Был ярким, дерзким, настоящим», — написал глава республики о погибшем на своей странице в соцсетях.

Напомним, Радий Хабиров принял участие в траурной церемонии и вручил маме бойца орден генерала Шаймуратова, которым Фанис Хусаинов награжден посмертно, а также попросил администрацию района увековечить память воина.

«Мы будем помнить Фаниса Хусаинова. Заботиться о его семье. Как и о всех близких наших участников СВО. Спи спокойно, герой. Вечная тебе слава!» — написал руководитель региона.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.