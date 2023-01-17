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Вчера, 18:00

Радий Хабиров о Фанисе Хусаинове: Спи спокойно, герой!

В селе Верхние Татышлы проводили в последний путь 24-летнего бойца Фаниса Хусаинова, участвовавшего в спецоперации на Украине в составе добровольческого батальона «Барс-17».

Радий Хабиров о Фанисе Хусаинове: Спи спокойно, герой!
Радий Хабиров о Фанисе Хусаинове: Спи спокойно, герой!

«Он стал поистине народным героем. Достойно выполнял боевые задачи, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев. Сам получил ранение, вернулся в строй. Был ярким, дерзким, настоящим», — написал глава республики о погибшем на своей странице в соцсетях.

Напомним, Радий Хабиров принял участие в траурной церемонии и вручил маме бойца орден генерала Шаймуратова, которым Фанис Хусаинов награжден посмертно, а также попросил администрацию района увековечить память воина.

«Мы будем помнить Фаниса Хусаинова. Заботиться о его семье. Как и о всех близких наших участников СВО. Спи спокойно, герой. Вечная тебе слава!» — написал руководитель региона.

Фото Олега ЯРОВИКОВА.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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