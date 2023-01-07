Радий Хабиров рассказал об имаме Хамзе-хазрате, находящемся в зоне СВО

На своей странице ВКонтакте в рубрике «Жизнь замечательных людей» Радий Хабиров опубликовал пост об имаме Хамзе-хазрате, ставшим духовным наставником башкирских воинов в зоне проведения специальной военной операции.

Глава республики рассказал, что Хамза-хазрат уже был в Донбассе в 2017 году с гуманитарной миссией. На передовую священнослужитель, в молодости проходивший службу во внутренних войсках, решил отправиться самостоятельно, попросив напутствия Талгата Таджуддина, председателя Центрального духовного управления мусульман России.

Вместе с отцом Виктором из Уфы Хамза-хазрат приезжает бойцам добровольческих батальонов и мобилизованным военнослужащим для чтения молитв и проведения проповедей. На днях священнослужитель прибыл в Башкирии на побывку. Вскоре имам снова отправится в зону СВО.

«Всем крепкого здоровья! И скорейшей победы!» – обратился Радий Хабиров с пожеланием к духовным лидерам и тем, кто сейчас на передовой.