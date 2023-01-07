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Вчера, 12:50

Радий Хабиров рассказал о подвижничестве протоиерея Виктора Иванова в зоне СВО

Несмотря на ранения, священнослужитель продолжает работать с бойцами башкирских батальонов и мобилизованными военнослужащими.

Радий Хабиров рассказал о подвижничестве протоиерея Виктора Иванова в зоне СВО
Радий Хабиров рассказал о подвижничестве протоиерея Виктора Иванова в зоне СВО

В День Христова Рождества на своей странице ВКонтакте Радий Хабиров опубликовал пост о протоиерее Викторе Иванове.

По словам главы республики, отец Виктор, служащий настоятелем Свято-Пантелеимоновском храме в Черниковке, активно занимается воспитанием молодёжи. В Уфе священнослужитель более 20 лет возглавляет военно-патриотический клуб. Летом 2022 года, когда шло формирование добровольческих батальонов, отец Виктор выразил желание отправиться на передовую. В зоне боевых действий получил ранение – осколком снаряда повредило кисть и шею.

Отец Виктор, несмотря на ранение, не покинул добровольцев. Всё также продолжает крестить, причащать и исповедовать бойцов. А кроме этого, протоирей активно ведёт социальные сети, где рассказывает о перипетиях и быте «шаймуратовцев», «доставаловцев» и мобилизованных.

«Этот труд заслуживает глубокого уважения. Говорю спасибо отцу Виктору и всем священнослужителям, которые поддерживают наших бойцов. И поздравляю всех со светлым праздником Рождества Христова! Здоровья, благополучия и всего самого доброго!» – подытожил Радий Хабиров.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:радий хабировсводобровольческие батальоны
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