Креативное «хождение в народ» премьер-министра РБ Андрея Назарова, совершенное им 23 декабря, вдохновило, думаю, многих из простых людей, томящихся в длительных ожиданиях приема чиновников от медицины и других сфер.

Напомню: премьер-министр прямо в ходе совещания с кабмином попытался записаться к врачу (хотя был совершенно здоров), позвонив в контакт-центр. Голос в телефоне предложил перезвонить через 15 — 20 минут. Хотя оператор обязан был просьбу «больного» довести до логического конца — удовлетворить. Что тому помешало, остается загадкой. Загруженность связи? Нехватка операторов в системе минздрава? Или они просто пили чай? Мы давно уже попали в зависимость от уклада электронного мира, где изначально населению были обещаны чуткость, оперативность, даже мгновенность исполнения просьб. На деле все пошло по супротивному сценарию: разросшаяся сфера цифрового сервиса превратилась в темный непролазный лес, где тысячи людей, в том числе премьер-министр региона, оказались в положении заблудившихся.

Цифра бездушна. Скорее всего обвинения заслуживают те, в чьи руки она попала. Примеру Андрея Назарова последовал и я: позвонил на контактный телефон «Уфаводоканала», поскольку после установки в квартире новых счетчиков потребовалось их опломбировать. А это прерогатива специалиста из этой организации. Попытка дозвониться длилась два часа. Два часа я слушал запись женского голоса с хорошей дикцией. Каждый раз мне перечисляли все услуги водоканала, и заканчивался монолог одними и теми же словами: «Сейчас все операторы заняты. Перезвоните позже». Мое наивное воображение рисовало картину, как население миллионного мегаполиса только тем и занимается, что, дружно поменяв счетчики воды, пытается вызвать пломбировщика.

Терпение иссякло. Не проще ли нанести визит в один из трех указанных в квитанции офисов водного монополиста? Самый близкий к Дому печати — на улице Бакалинской, 19. Вот эта улица. Но где этот дом? Нумерации на большинстве зданий нет. Там, где есть, не совпадает по последовательности. Иду на разведку в одно из зданий, обвешанное вывесками. Первый попавшийся сотрудник, выслушав, поспешил разделить мое горе. «Не вы первый, кто ищет водоканал, — вздохнул парень и пояснил: — Он находится ниже по улице». И показал на огромную 12-этажку. Но радость моя была преждевременной. Высотка оказалась 16-подъездным «Титаником», растянувшимся с юга на север и с севера на запад в форме вопросительного знака. Если ее архитектор стремился попасть в историю зодчества Уфы, то ему это удалось как самому бестолковому чудику, купившему диплом: двор узкий, с уклоном, машины парковать негде, но самая больная проблема жильцов — некуда убирать снег.

Долго обходил все 16 подъездов, но «Уфаводоканала» не нашел. Дворник Ильфир, высокий, крепкого сложения приветливый мужчина, несмотря на тяжелую профессиональную долю, не утратил добродушия и открытости. Выслушав меня, широко улыбнулся и прямо-таки огорошил: «Вы, наверное, 101-й, кто ищет водоканал.

Сейчас открою сквозную дверь на ту сторону дома, и найдете то, что ищете, между пятым и шестым подъездами».

Заодно интересуюсь у волшебника Ильфира, как управляется с уборкой снега. Он опять заулыбался и рассказал, что раздобыл большое корыто и волоком таскает снег за пределы двора. Да, тяжело, далековато тащить, много рейсов за день надо сделать с корытом, но другого варианта не дано. Вот бы дворникам мини-трактор с кузовом! Но пока в Уфе трактора не мини, а только макси, для дворовых работ не подходят.

Ильфир открывает двери к заветному «Уфаводоканалу». Чудо свершилось: не дозвонился, так нашел! Справедливости ради надо заметить, что над офисом есть вывеска с названием организации, но она как бы запрятана в нише, да и подобными вывесками дом просто облеплен. В офисе совершенно нет посетителей. Лишь одна живая душа — специалист по обработке обращений Лариса Худайгулова, которая приветливо встретила, ответила на вопросы, приняла заказ. «Да, — соглашается она, — нас почему-то с трудом находят, я хотела дополнительный указатель выставить на тротуар, но не разрешает город». За время моего пребывания в офис никто не позвонил.

Оказалось, что телефон внутренний, корпоративный. Так где же находятся операторы, которые постоянно заняты?