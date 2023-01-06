Декабрьский всплеск

По решению правительства страны повышение тарифов на «коммуналку» произошло на семь месяцев раньше запланированного — 1 декабря вместо 1 июля. Предельный индекс роста платы тоже установили немаленький — 9 процентов. Свою лепту внес и морозный декабрь: в начале месяца температура воздуха в республике опускалась до минус 30 градусов. И если учесть, что самый большой платеж традиционно приходится на отопление, то в квитанцию, кажется, страшно будет заглянуть. Опасения попытались развеять участники пресс-конференции, посвященной плате за тепло.

— Плата за отопление рассчитывается исходя из объема тепла, которое потребил дом, умноженного на тариф. На размер платы влияют температура наружного воздуха и качество регулировки внутридомовых систем отопления. Понятно, что чем холоднее на улице, тем больше потребляется тепла. Но там, где управляющая компания следит за регулировкой, плата намного ниже, — отметила и. о. министра ЖКХ Ирина Голованова. — Экономить позволяют ремонт и утепление фасадов, чердаков, подвалов, установка доводчиков на дверях, дроссельных шайб. По тем домам в Уфе, которые подключены к центру энергосбережения, сразу же видны утечки и перетопы.

Что касается общедомовых приборов учета тепла, то они установлены в 60 процентах домов. В нынешнем году отремонтировано и поверено на 7 тысяч счетчиков больше, чем в прошлом. К сожалению, техническая возможность установки приборов учета есть не во всех домах.

Так что же мы все-таки увидим в квитанциях?

— В соответствии с постановлением правительства страны с 1 декабря предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги установлен в размере 9 процентов с возможным отклонением на 2 процента. Рост платы в регионе не превысил этого показателя, — пояснила председатель госкомитета по тарифам Светлана Бурдюк. — Для каждой теплоснабжающей компании установлен свой тариф на тепло, только по Уфе их десять. Главное при определении тарифа — его экономическая обо­снованность: если компания реализует инвестиционную программу, тариф может быть установлен выше.

Ситуацию с морозами разложил по полочкам директор МУП УИС Максим Петров.

— Средняя температура в декабре составила минус 13,3 градуса. В то же время в ноябре она составляла минус 1,5 градуса, а в декабре прошлого года — минус 5 градусов, — отметил он. — По расчетам компании, в декабре объем потребленной теплоэнергии возрос по сравнению с ноябрем на 36 процентов, хотя исходя из температуры наружного воздуха он должен был возрасти на 48 процентов. Здесь сказался грамотный подход к регулировке оборудования, что позволило избежать еще более резкого скачка. Некоторые дома потребили нынче в декабре меньше, чем за аналогичный период 2021-го, что говорит о хорошей работе управляющей компании.

Проследить, что происходит с отоплением в доме, можно на сайте компании. Уже в конце декабря здесь были выложены ведомости за месяц по каждому дому, сообщил Максим Петров. Кроме того, приведен пример расчета: какие данные нужно взять и куда подставить, чтобы вычислить плату по своей квартире.

— Общегодовая сумма не изменилась: даже при росте тарифов жители в течение нескольких последних лет платят одни и те же деньги. Потому что проводятся мероприятия по энергосбережению, а это позволяет потреблять меньше тепла, — подчеркнул директор «БашРТС» Тимофей Дубровский. — Всплеск бывает в декабре и январе, когда действительно идет большое потребление. Зато, например, в прошлом году отопительный сезон завершился 11 апреля, и платить дальше гражданам не пришлось.

Единственная закавыка заключается в том, что по законодательству плату с жильцов берут не за календарный месяц, а за так называемый расчетный период. То есть в квитанции за декабрь отражена плата за период с 23 ноября до 23 декабря. И, как пояснил Тимофей Дубровский, за последнюю неделю ноября жильцам придется заплатить уже по новым, увеличенным тарифам.

Между тем

Правительство России поручило регионам разработать программы модернизации коммунальных сетей на 2023 — 2027 годы. Они будут на 80 процентов финансироваться из федерального бюджета и на 20 процентов — из регионального.

В республике уже разработали программу на два ближайших года. В 2023 году в ней примут участие 23 муниципалитета, в 2024 году — 49 городов и районов. В рамках программы планируется отремонтировать 435 километров сетей тепло- и водоснабжения. Общий объем вложений превысит 5 млрд рублей.