К врачу — без проблем

Поликлиники в селе Иглино и Стерлитамаке будут построены благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2030 года, рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве республики.

Строительство поликлиники в Иглино уже начато, объект обещают сдать в эксплуатацию в 2028 году. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, в ней будут размещены шесть терапевтических и шесть педиатрических участков, стоматологическое отделение, отделение функциональной диагностики, рентгенодиагностический комплекс. В этом году на ее строительство выделено 227 миллионов рублей бюджетных средств.

Также в 2026 году выполнят капитальный ремонт детского стационара в ГКБ Октябрьского и стационара Исянгуловской ЦРБ, приобретут и установят восемь быстровозводимых модульных ФАПов, сообщил глава регионального минздрава. Кроме того, в планах до 2030 года —капитальный ремонт 32 медицинских организаций. В медучреждениях поменяют устаревшие инженерные коммуникации, электрические сети и лифтовое оборудование, отремонтируют кровли. До 2030 года по данной программе планируется направить на строительство и модернизацию объектов здравоохранения 8,6 миллиарда рублей, добавил Айрат Рахматуллин.

— На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, оснащены современным медицинским оборудованием и получены акты ввода в эксплуатацию по взрослой поликлинике в селе Аскино и детским поликлиникам в Благовещенске, Учалах и Янауле, — отчитался глава минздрава. — Еще в двух сельских поликлиниках — в Аскарово и Бакалах — строительно-монтажные работы на стадии завершения.

Также в 2025 году по региональной программе «Охрана материнства и детства» установлены и оснащены современным оборудованием быстровозводимые модульные женские консультации в селах Малояз, Акъяр, Караидель и Старобалтачево. В новых медучреждениях, кроме кабинетов специалистов, есть дневные стационары на две койки, кабинеты психологической и медико-социальной помощи, комнаты матери и ребенка, игровые зоны.

— Я сегодня посетил поликлинику № 2 клинической больницы скорой медицинской помощи, открывшуюся после капитального ремонта, — рассказал глава республики Радий Хабиров. — Хорошая получилась поликлиника: и людям удобно, и для медиков идеальные условия для работы. Это как раз пример реализации нашей республиканской программы: ежегодно мы выделяем 1,5 миллиарда рублей на ремонт первичного звена здравоохранения Уфы. В сельских же районах мы строим новые поликлиники в рамках президентской программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В 2026 году по республиканской программе запланировано отремонтировать детскую поликлинику № 5 на Уфимском шоссе и взрослую поликлинику № 43 в Сипайлово, отметил министр здравоохранения республики. Ремонт будет производиться «под ключ»: проведут капремонт, заменят фасад здания, закупят новое оборудование.