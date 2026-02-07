Укрощение боли

О врачах мы вспоминаем, когда нам плохо и даже очень. Болезнь не спрашивает, когда ей заявить о себе, приходит обычно в самый неподходящий момент, который мы сами же и приближаем, не обращая внимания на первые ее проявления. Так было и со мной, когда из-за фанатичной рыбалки застудил свои почки. И пошло-поехало…

Конечно, в душе каждый больной на что-то надеется. Я тоже надеялся. И мне повезло — с того самого момента, как я поступил в урологическое отделение 21-й городской больницы Уфы. Повезло именно с врачом, коим оказался заслуженный врач РБ, кандидат медицинских наук Анатолий Дмитриевич Кравец.

С младых ногтей

Мне всегда было интересно узнать, как становятся врачами, какими качествами они должны обладать. И вот что ответил мой уважаемый собеседник:

— Свой путь в медицине я начал в четырнадцать с половиной лет санитаром приемного отделения уфимской больницы № 5. Поработал там несколько месяцев, однако впечатлений и приобретенного опыта, а также желания двигаться по выбранному пути было с избытком. Потом было обучение в спецклассе уфимской школы № 35, где один день был посвящен сугубо медицинским предметам. И это был не просто учебный день — по сути, для нас открывались двери в многогранную медицинскую практику и медицинскую науку. И в больничную реальность. Нельзя сказать, что я к этому моменту совершенно не представлял, что такое настоящая клиническая наука: друзьями бабушки были профессора и доценты мединститута. Вместе с тем многие вещи тогда стали восприниматься вообще как метафизика.

Завершив обучение в средней школе с золотой медалью и сдав профильный экзамен по химии на «отлично», в 1992 году я стал студентом лечебного факультета Башкирского государственного медицинского института.

Затем было обучение в интернатуре в стенах Республиканской клинической больницы имени Г. Г. Куватова. Еще будучи студентом, я начал трудиться там сначала санитаром, а потом медбратом. Работа в отделении острого и хронического гемодиализа позволила принимать непосредственное участие в лечении почечных пациентов, и в итоге я принял окончательное решение ориентироваться на профессию врача-уролога.

В городской клинической больнице № 21 я работаю уже 25 лет. Это одно из крупнейших лечебных учреждений Уфы и Башкортостана, кузница медицинских кадров, пионер внедрения в повседневную хирургическую практику большого числа современных инновационных технологий. Без преувеличения, все мои коллеги — истинные мастера своего дела. Хирургическую службу больницы сейчас возглавляет Руслан Марсович Желкобаев, молодой, но весьма перспективный хирург. Текущая деятельность и проблемные моменты неизменно находят всемерную поддержку и понимание главного врача Радика Буранбаевича Надыргулова.

— Почему вы выбрали именно урологию?

— Потому что сегодня это, пожалуй, одна из самых интересных и востребованных медицинских специальностей, где можно и наукой заниматься, и получить ценнейшие практические навыки. При этом урологические заболевания — вторые в мире по распространенности после респираторно-вирусных заболеваний, поэтому урологи всегда и везде будут крайне востребованы. В немалой степени моему профессиональному выбору способствовал тогдашний руководитель урологической клиники нашего университета, кандидат медицинских наук Герман Витальевич Коржавин — замечательный хирург и педагог, человек, которого я по праву могу называть своим учителем. Виртуозный оператор, опытнейший клиницист, предлагавший нестандартные подходы, ученый, видевший любую проблему в многообразии ее деталей, он буквально творил чудеса — проводил уникальные операции, техникой большинства из которых, пожалуй, владел он один.

— Какие, на ваш взгляд, главные качества присущи нынешнему врачу?

— И не только нынешнему. Быть врачом — значит, иметь особый характер, которому присущи уверенность в себе, стрессоустойчивость, вместе с тем чуткость к пациенту. Врач должен уметь принимать серьезные и ответственные решения в очень короткие сроки, ведь он имеет дело с жизнью человека. Однако ответственность, решимость и эмпатия — качества далеко не единственные.

Успешным врачом способен стать далеко не каждый человек. Им непременно должен быть тот, кто всем сердцем предан своему делу, кто не боится трудностей и согласен всю свою жизнь посвятить людям. Преданность и страсть к своей профессии, стремление «жить своей работой» часто обходятся хирургу весьма дорого: он расплачивается за это непомерными психологическими и физическими перегрузками, потерей собственного здоровья, постоянной необходимостью жертвовать чем-то личным…

Современная реальность ставит перед врачебным сообществом новые задачи: необходимы цифровая грамотность, владение технологиями искусственного интеллекта. При этом критическое мышление для врача по-прежнему актуально: важно не просто ориентироваться на современные алгоритмы, но и понимать, где они несовершенны и в дальнейшем благодаря развитию диагностических и лечебных технологий могут получить иное прочтение.

Ни в коем случае не сдаваться

— Статистика свидетельствует, что урологические проблемы чаще возникают у мужчин после сорока лет. Какова причина подобных заболеваний и что вы посоветуете в качестве их профилактики?

— Как правило, основная причина их возникновения — начинающееся старение. Наша генетика определяет индивидуальный возраст начала процесса старения и скорость его прогрессирования. Механизмы реализации старения предполагают изменения метаболизма клеток, снижение интенсивности процессов регенерации, развитие и нарастание дисбаланса гормонов. Однако все это не означает, что мужчина совершенно бессилен перед неумолимым течением законов природы. Предпосылки мужского здоровья после 40 — 50 лет — это активный образ жизни, сочетание аэробных и анаэробных физических нагрузок, полноценный сон, определенные акценты в диете, позитивный микроклимат в семье и жизненный настрой. Безусловно, нельзя игнорировать и достижения современной фармакологии. Препараты для преду­преждения старения — геропротекторы — сейчас широко используются многими специалистами как в профилактических, так и в лечебных целях.

— Многие обращаются к так называемым народным средствам. Насколько они эффективны?

— Природные физические факторы, растительные ресурсы и вообще натуральные вещества, используемые в народной медицине, по-прежнему часто импонируют не только пациентам, но и врачам. Медицина современная не отрицает медицину народную. Подтверждением тому — многочисленные академические исследования результатов применения природных средств. Вместе с тем подходы к оздоровлению, основанные на историческом опыте, часто далеки по своей эффективности от, предположим, достижений современной фармакологии. Важно признать, что попытки лечиться народными методами не всегда приводят к ожидаемому результату. Лучший помощник желающему быть здоровым — врач.

— Заболевания простаты — одна из актуальнейших проблем не только собственно урологии, а и всей современной медицины в целом. Что нового в решении этой проблемы? Можно ли обойтись без операции, предпринимаемой по поводу аденомы простаты?

— Среди заболеваний простаты доминирует аденома, или, говоря современным языком, доброкачественная гиперплазия. Не теряет своей актуальности и проблема злокачественных поражений этой важной для мужского организма железы. В течение последних десятилетий созданы принципиально новые лекарственные препараты, с помощью которых можно как прекратить рост ткани, так и устранить присущую гиперплазии мучительную симптоматику расстроенного мочеиспускания. У ряда препаратов достигаемые эффекты сопровождаются отсутствием негативного влияния на основные мужские функции, что делает их привлекательными в лечении сравнительно молодых пациентов. Хирургия аденомы простаты активно развивается: на смену открытым операциям пришли малотравматичные эндоскопические вмешательства. В итоге удается уменьшить продолжительность лечения пациента в стационаре, снизить частоту послеоперационных осложнений.

— Ваши профессиональные планы на будущее?

— Совершенствовать свои теоретические познания и практические навыки. Перефразирую мысль древних: для профессионала нет пределов в развитии его мастерства, движении вперед.

— Ваши пожелания пациентам…

— Всегда помнить о своем здоровье. Мужчинам — прежде всего не забывать, что их здоровье именно мужское. И оставаться мужчинами в полном смысле на долгие годы.