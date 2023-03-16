Болезни отступят, если за дело возьмётся куркума

Один из рецептов чудодейственного напитка, с помощью которого можно излечиться от множества заболеваний, целители считают подарком свыше. Они отмечают положительный эффект от его употребления даже в случаях деменции и онкологии. Основным ингредиентом такого чудо-напитка является куркума. Вещество это веками используется для дезинтоксикации и гармонизации организма. Что, в свою очередь, приводит к нормализации обменных процессов и, в конечном итоге, к самоисцелению.

Лечебный напиток

Понадобится: 1/6 чайной ложки куркумы, 0,5 столовой ложки корицы, 0,5 столовой ложки имбиря, 0,5 стакана молока, 300 мл воды, чайная ложка меда, щепотка молотого кардамона.

Воду надо довести до кипения, добавить молоко, имбирь, корицу, куркуму и кардамон. Все тщательно перемешать и проварить 5 — 10 минут. Процедить через ситечко и смешать с медом.

Утром натощак желательно выпивать всю порцию лечебного напитка за один прием.