Излечат крылатые «доктора»

Понятно, возраст, погода в мае капризничала, да и по дороге растрясло. Остановился у придорожного кафе. Скрючившись, едва вылез из легковушки.

На его счастье поблизости оказался сердобольный водитель, который и порекомендовал съездить в деревню Курманаево: «Пару сеансов — и как рукой снимет».

Совет оказался дельным, и оставшиеся тысячу километров Анатолий летел как на крыльях, позабыв об остеохондрозе.

Чудодейственные процедуры провел Вениамин Зайниев. Вместе с женой они не первый год практикуют апитерапию. В арсенале кроме традиционного пчеложаления — улевые ингаляции (ученые пришли к выводу, что жужжание насекомых, вибрация воздуха от их крылышек оздоравливают и омолаживают спящего человека). В последнее время особой популярностью альтернативная медицина стала пользоваться у тех, кто переболел ковидом. Хотя желающих подлечиться на экопасеке и раньше было достаточно. Приезжали немцы, испанцы, китайцы и даже австралийцы.

— Не может быть! — не верю я. — Самолетом из Австралии сутки лететь, чтобы в ваших домиках пару дней провести.

— Они из Санкт-Петербурга прилетели, — невозмутимо отвечает Вениамин. — Как-то же узнали о нашей лечебной пасеке. Ну и не устояли — то ли из любопытства, то ли и правда нуждались в поправке здоровья. Два года подряд приезжали. Нравится: у вас тут воздух такой, восхищаются, что хоть на хлеб намазывай и ешь… Полюбились им наши домики с ульями под кроватью. Я и сам люблю там ночи проводить. Утром встал — бодрый, словно в море искупался. И это не фигура речи: пасечный воздух по содержанию отрицательных ионов приравнивается к морскому. Воздух городов загрязнен, в нем преобладают положительные ионы, которые могут негативно влиять на здоровье. Кто в промышленных центрах живет, тот оценит апитерапию.

— Как в голову пришла мысль заняться нетрадиционной медициной?

— Пчеловодство — наследственное увлечение: дед ульи имел, а я у отца в подмастерьях с малолетства бегал. Гостевые домики на пасеке обустроили, когда городских друзей зятя потянуло на отдых в деревню. У меня дом просторный, двухэтажный, но порой и в нем тесновато становилось. Вот и построили домик на пасеке. Один, второй, третий... Сегодня там уже и столовая оборудована. Жена, уйдя на пенсию с должности фельдшера, получила сертификат и теперь квалифицированно занимается апитерапией.

— И много у вас постоянных клиентов?

— Около полутора сотен. Практически каждый, уезжая домой, покупает мед. А он у нас не простой: с пергой, прополисом, маточным молочком, с корой липы, с корицей, с полынью. И не просто в общий котел все валим — пропорции выдерживаем строго по ГОСТу.

Вениамин Зайниев долгие годы работал в местной школе трудовиком. И всем запомнился как неуемный рационализатор. Он и на своей экопасеке постоянно что-то изобретает. Например, перговыбивальная машина, хорошо известная российским пчеловодам, официально так и именуется — «Перговик Зайниева». Пользуется спросом и кем-то запущена в производство. А его новаторство оценили аж в 180 тысяч.

Для фасовки меда Вениамин Зайниев сделал насос. С виду простенькая вещь, да только не каждому дано додуматься, как из обычных деталей сладить полезную технику. Нашлись проныры: оценив изобретение, стали напрашиваться в соавторы, суля без проволочек запатентовать изобретение. К тому времени он уже имел опыт «коллективного» творчества и к предложению отнесся с прохладцей, придерживается принципа: никому не должен, ничем не обязан.

Мишкинский район.