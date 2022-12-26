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Сегодня, 22:15

Кашель проходит, если над лечебным паром дышать

Сегодня с кем ни поговоришь, в основном все рассказывают про свои болезни. Наряду с вирусными инфекциями много заболеваний возникает на фоне простуды. А с ними можно пробовать справляться с помощью народных средств.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Например, если чувствуете, что начинаете заболевать — мучает кашель, в горле першит, появляется насморк, — тут же используйте простой, но эффективный рецепт. Его, кстати, мне посоветовала врач в поликлинике.

Поможет ингаляция

Для ингаляции нужно взять 6 — 7 лавровых листочков, 3 капли йода, чайную ложку пищевой соды и несколько капель масла эвкалипта или хвои. Стакан воды вскипятите в небольшой эмалированной емкости, затем положите лавровые листья и проварите их пять минут. Газ выключите и добавьте остальные ингредиенты. Снимите с плиты, накройтесь полотенцем и осторожно подышите лечебным паром в течение 10 минут. Процедуру повторяйте три раза в день в течение недели. Учтите, что чихать при этом будете изрядно, так что запаситесь носовыми платочками. Но зато вся дрянь из организма выйдет без возврата, и любая простуда под таким напором сдастся безоговорочно.

Автор:Расима БИКЧУРИНА
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