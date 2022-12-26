Кашель проходит, если над лечебным паром дышать

Например, если чувствуете, что начинаете заболевать — мучает кашель, в горле першит, появляется насморк, — тут же используйте простой, но эффективный рецепт. Его, кстати, мне посоветовала врач в поликлинике.

Поможет ингаляция

Для ингаляции нужно взять 6 — 7 лавровых листочков, 3 капли йода, чайную ложку пищевой соды и несколько капель масла эвкалипта или хвои. Стакан воды вскипятите в небольшой эмалированной емкости, затем положите лавровые листья и проварите их пять минут. Газ выключите и добавьте остальные ингредиенты. Снимите с плиты, накройтесь полотенцем и осторожно подышите лечебным паром в течение 10 минут. Процедуру повторяйте три раза в день в течение недели. Учтите, что чихать при этом будете изрядно, так что запаситесь носовыми платочками. Но зато вся дрянь из организма выйдет без возврата, и любая простуда под таким напором сдастся безоговорочно.