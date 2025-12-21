-16 °С
21 Декабря , 09:15

Больничный для самозанятых

Я — самозанятый. Говорили, что и у нас появится возможность оформлять больничные. Как это будет происходить? Наиль САТТАРОВ. Стерлитамакский район.

Фото: с сайта минздрава РБ

Отвечает депутат Госдумы РФ от Башкирии Зариф БАЙГУСКАРОВ

— На 1 ноября 2025 года в стране количество самозанятых составило 14,9 млн человек. В Башкортостане их число достигло 329,1 тысячи человек. За год их количество увеличилось на 31,4%.

Самозанятые стали обращаться к нам с просьбой предоставить им возможность добровольно застраховаться на случай временной нетрудоспособности. Действительно, самозанятые с учетом того, что не платят страховые взносы в Социальный фонд, в период болезней не получают выплат (больничных).

В связи с этим несколько дней назад в закон были внесены изменения, предусматривающие право самозанятых подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Желающему предоставляется право выбора размера страховой суммы — 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Тариф страхового взноса устанавливается в размере 3,84% от выбранной страховой суммы (1344 рубля или 1920 рублей в месяц).

При оплате страховых взносов самозанятые в случае нетрудоспособности будут получать выплату из Социального фонда (больничные).

Опережая вопросы некоторых самозанятых, отвечу, что базовый принцип этих изменений — добровольность. Никаких обязательств уплаты страховых взносов у самозанятых не будет.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
