20 Декабря , 09:15

Компенсация по соглашению

Индивидуальный предприниматель, у которого я работаю, принял решение о закрытии ИП. Но никакого уведомления за два месяца не выдал, о выходном пособии сказал, что оно положено только сотрудникам организаций, а не ИП. Неужели это так? Ляйсан ГИБАТОВА. Нефтекамск.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана ВАНСКОВА

— Если работодателем является индивидуальный предприниматель, увольнение в связи с прекращением его деятельности регулируется условиями, прописанными в трудовом договоре. То есть там должны быть прописаны сроки предупреждения об увольнении, а также размеры выплачиваемых при этом компенсаций. Об этом говорит ст. 307 ТК РФ. То есть для ИП законодательно установленных правил для увольнения по такому основанию нет (как, например, ст. 178 и 180 ТК РФ при увольнении в связи с сокращением численности (штата) или ликвидацией организации). Чем индивидуальные предприниматели и пользуются, не прописывая никаких дополнительных гарантий ни при увольнении в связи с прекращением деятельности, ни при сокращении.

Но это не значит, что работнику нужно спешить подавать заявление об увольнении по собственному желанию или ждать расторжения трудового договора в связи с прекращением деятельности ИП. Вместо этого работник может предложить работодателю увольнение по соглашению сторон, преду­смотрев определенные выплаты — их сумма определяется по договоренности и прописывается в соглашении.

Автор: Наталия ГАЙСИНА
