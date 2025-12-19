Чтобы сюрпризы дошли без сюрпризов

Отвечает директор регионального управления Почты России Ленард ШАФИКОВ

— Услуга такая, конечно, существует. Приходите, ждем и поможем. Традиционно в декабре жители Башкирии отправляют подарки родным и близким во все уголки страны и за рубеж. В эти дни объем обрабатываемых почтовых отправлений увеличивается в среднем на 30 процентов.

Хочу рассказать, как правильно упаковывать новогодние посылки и бандероли, чтобы они в целости и сохранности доехали до адресата.

Первое — выбираем упаковку для подарка. Она должна соответствовать типу посылки. Небольшой подарок весом до трех килограммов можно упаковать в пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Крупные и тяжелые вещи обычно отправляют в прочной картонной коробке или мешке. Упаковку можно приобрести в почтовом отделении. Для ускоренных отправлений вам бесплатно предоставят конверт или пластиковый пакет EMS, его максимальный размер 60 на 70 см. Если планируете использовать собственную коробку или пакет, убедитесь, что они не содержат посторонних надписей, рисунков и других символов. Также на упаковке не должно быть старого скотча или его следов.

Второе — правильно упаковываем посылку. Во время транспортировки предметы не должны перемещаться внутри коробки. Рекомендуем заполнить свободное пространство бумагой, пенопластом, опилками или другим наполнителем. Если подарок хрупкий, дополнительно оберните его воздушно-пузырчатой пленкой и сделайте специальную пометку у оператора перед отправкой. Не запаковывайте посылки с описью вложения, так как их нужно передать сотруднику почты для сверки содержимого с описью. Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов.

Третье — оформляем отправление. При отправке посылок важно правильно указать индекс, адрес, фамилию, имя получателя и отправителя. На стандартных почтовых упаковках, таких как коробка и пластиковый пакет, поля для заполнения этих данных можно увидеть сразу. Посылку можно оформить в почтовом отделении или отправить из дома, вызвав курьера. Чтобы сэкономить время, клиенты также могут воспользоваться услугой «Предоплаченные посылки». Сервис доступен в мобильном приложении и на официальном сайте Почты России. Здесь же можно ознакомиться со списком предметов, запрещенных к пересылке.