14 Декабря , 09:15

У сельских женщин рабочих часов меньше

Полгода назад мы с семьей переехали за город, в родительский дом. По образованию я финансист, устроилась в районный филиал кредитной организации. Подписывая трудовой договор, сразу обратила внимание, что мне устанавливается стандартная 40-часовая неделя. Как мне сказали, в компании не считают нужным вводить для работающих в сельских отделениях сокращенную рабочую неделю — мы ведь в офисе сидим, поэтому эта льгота нам не положена. Как работодателю доказать обратное? Эльвира ГУМЕРОВА. Иглинский район.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции по РБ Оксана ВАНСКОВА

— Для женщин, которые трудятся на селе, работодатель обязан установить сокращенную рабочую неделю (36 часов) c сохранением зарплаты как при 40 часах. И здесь важна не профессия, а именно местность, что четко указано в названии самой статьи 263.1 ТК РФ. Аналогичная гарантия действует в отношении женщин, работающих в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним (ст. 320 ТК РФ).

Работодателю, допустившему такое нарушение, следует понимать, что при неправомерном установлении сельской сотруднице 40-часовой рабочей недели разница в четыре часа должна быть оплачена как сверхурочная работа (за первые два часа — в полуторном размере, за последующие часы — в двойном) согласно требованиям ст.152 ТК РФ.

Отмечу, что работницам на селе работодатель также не вправе отказать в предоставлении одного дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы. Данная гарантия также установлена ст. 263.1 ТК РФ.

Автор: Наталия ГАЙСИНА
