13 Декабря , 09:15

Ознакомлен. Согласен

На работе готовят график отпусков на следующий год. Кто имеет право отдыхать, не придерживаясь его? И может ли работодатель разбить мой отпуск на части без моего согласия? Альфия САГИТОВА. Октябрьский.

с сайта госинспекции труда РБ
Фото: с сайта госинспекции труда РБ

Отвечает главный специалист по нормированию и оплате труда Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рита ИШНИЯЗОВА

— Окончательный срок подписания графика отпусков на 2026 год — 17 декабря. Однако по закону несколько категорий работников имеют право уйти в отпуск по своему желанию, вне графика. Это многодетные родители, у которых трое и более детей до 18 лет, а младшему меньше 14 лет; родители ребенка-инвалида; беременные женщины; супруги военнослужащих; несовершеннолетние работники; почетные доноры России; ветераны, инвалиды войны, участники боевых действий; пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы. Также такое право есть в течение шести месяцев после окончания срочной службы и после возвращения на работу мобилизованных.

В Башкирии также имеют право на отпуск в удобное время ветераны труда РБ.

Отпуск считается неделимым. Разделить его можно только по соглашению сторон, и одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. Согласие работника может быть оформлено в виде письменного заявления; отметки в графике отпусков; подписи под приказом с пометкой «ознакомлен, согласен».

Что делать, если сотрудника вообще не включили в график отпусков? Он вправе подать заявление в кадровую службу и потребовать внесения изменений. График отпусков — обязательный документ, и отсутствие сведений о сотруднике является нарушением трудового законодательства.

Автор: Жанна МИРОНОВА
