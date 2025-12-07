-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Вопрос эксперту
7 Декабря , 09:15

Если разбился градусник

Моя бабушка по старинке пользуется ртутным градусником, а я переживаю, что она его разобьет. Что в таком случае нужно делать, чтобы избежать отравления ртутью? Марина СТЕПАНОВА. Салават.

Отвечают специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

— Ртуть испаряется при комнатной температуре, а ее пары ядовиты. Поэтому если вы случайно разбили ртутный градусник, важно быстро и грамотно устранить последствия.

Выведите из комнаты людей и животных. Откройте окно для проветривания, но избегайте сквозняка. Наденьте на обувь бахилы или мешки, резиновые перчатки и маску или влажную марлевую повязку, после чего приступайте к уборке.

Аккуратно соберите ртуть в банку с водой и закройте крышкой. Крупные шарики закатите на лист бумаги кисточкой, мелкие соберите с помощью скотча, лейкопластыря или влажной газеты. Проверьте щели в полу с помощью фонарика: ртуть будет блестеть. Из щелей ее можно извлечь с помощью резиновой груши или шприца без иглы.

Убрав ртуть, протрите место, где она разлилась, подкисленным раствором марганцовки. Для его изготовления нужно один аптечный пузырек марганцовки (2 грамма) растворить в литре воды, в который добавить полстакана (100 г) 9-процентного уксуса или столовую ложку (15 граммов) уксусной эссенции. Также можно использовать мыльно-содовый раствор (4-процентный раствор мыла в 5-процентном водном растворе соды) или 4-5-процентный раствор хлорамина.

Ртутьсодержащие отходы просто выкинуть нельзя, их нужно правильно утилизировать. Обезвреживание и утилизация таких отходов производятся специализированными организациями. Адреса таких организаций можно найти на сайте Роспотребнадзора по ссылке https://02.rospotrebnadzor.ru/content/228/43882/.

После уборки на несколько часов откройте окна, это понизит температуру: чем теплее в квартире, тем активнее происходит испарение металла.

Категорически не рекомендуется создавать в комнате сквозняк до уборки, собирать ртуть пылесосом или веником, выливать ее в раковину или унитаз. Одежду, в которой вы собирали ртуть, нельзя стирать в стиральной машине, нужно утилизировать ее вместе с собранными отходами.

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru