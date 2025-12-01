Электричество с сезонным коэффициентом

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ Татьяна САФОНОВА

— Расчет электропотребления в отопительный период — с сентября по апрель — производится с применением сезонного коэффициента 1,8, если дом не газифицирован.

Первый диапазон потребления электроэнергии, в котором применяется минимальный тариф, по общему правилу составляет 3900 кВт/ч в месяц. Однако для жилых и садовых домов, обогреваемых электричеством, в отопительный период он расширяется до 7020 кВт/ч. Второй диапазон составит от 7021 до 10800 кВт/ч, третий — свыше 10800 кВт/ч.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, владелец дома должен представить документ о праве собственности на дом и техпаспорт жилого помещения, подтверждающий наличие электроотопительной установки. В случае отсутствия техпаспорта подойдет проектная документация или иные документы технического учета, если в них отражен способ отопления электроустановкой, либо техпаспорт на электроотопительную установку.

Документы можно подать через «Онлайн-офис» на сайте ЕИРЦ РБ, в клиентском офисе по предварительной записи или по электронной почте, указанной в платежке.

В случае предоставления потребителем недостоверных сведений о наличии электроотопительной установки ему будет выполнен перерасчет. Специалисты также могут провести осмотр жилого помещения с составлением соответствующего акта.