-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Вопрос эксперту
1 Декабря , 09:15

Электричество с сезонным коэффициентом

Слышали, что для владельцев домов с электрическим отоплением ввели послабления при оплате. На какие льготы можно рассчитывать? Фарит ФАЙРУШИН. Уфимский район.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Отвечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью министерства ЖКХ Татьяна САФОНОВА

— Расчет электропотребления в отопительный период — с сентября по апрель — производится с применением сезонного коэффициента 1,8, если дом не газифицирован.

Первый диапазон потребления электроэнергии, в котором применяется минимальный тариф, по общему правилу составляет 3900 кВт/ч в месяц. Однако для жилых и садовых домов, обогреваемых электричеством, в отопительный период он расширяется до 7020 кВт/ч. Второй диапазон составит от 7021 до 10800 кВт/ч, третий — свыше 10800 кВт/ч.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, владелец дома должен представить документ о праве собственности на дом и техпаспорт жилого помещения, подтверждающий наличие электроотопительной установки. В случае отсутствия техпаспорта подойдет проектная документация или иные документы технического учета, если в них отражен способ отопления электроустановкой, либо техпаспорт на электроотопительную установку.

Документы можно подать через «Онлайн-офис» на сайте ЕИРЦ РБ, в клиентском офисе по предварительной записи или по электронной почте, указанной в платежке.

В случае предоставления потребителем недостоверных сведений о наличии электроотопительной установки ему будет выполнен перерасчет. Специалисты также могут провести осмотр жилого помещения с составлением соответствующего акта.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru