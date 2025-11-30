Деньги вперёд!

Отвечает депутат Госдумы от Республики Башкортостан Зариф БАЙГУСКАРОВ

— Этим вопросом мы занимались с 2019 года. Да, можно было формально разработать и внести проект закона без согласования с ответственными ведомствами, но это означает, что закон не будет принят. Нам же был нужен результат, поэтому мы пошли по долгому и сложному пути согласования инициативы с федеральными ведомствами. Работа была приостановлена в период ковидных ограничений, позже — в связи с принятием нормативных актов в отношении бизнеса.

С июля 2024 года были проведены десятки совещаний и рабочих встреч с руководством федеральных ведомств, недропользователями, в ходе которых инициативу корректировали, снимали острые вопросы.

Почему этот закон важен для Башкортостана и страны?

Основной проблемой при добыче полезных ископаемых является то, что по окончании работ не проводится рекультивация испорченных земель. Эти земли после добычи полезных ископаемых напоминают лунный пейзаж с глубокими ямами-ранами. Приходят в негодность сенокосные угодья, где жители собирали ягоды, пили воду из ручьев. Наносится непоправимый вред природе, вырубаются деревья.

Согласно подзаконным актам, обязанность проведения рекультивации этих карьеров возлагается на муниципальные образования и субъекты РФ. Но у них нет ни сил, ни средств для этой работы.

Сегодня при получении лицензии недропользователь обязуется по окончании добычи провести рекультивацию земель, то есть привести их в первоначальное состояние с засыпкой сверху черноземом и посадкой деревьев. Однако, получив прибыль от добычи полезных ископаемых — камня-плитняка, глины, ПГС, золота, меди и так далее, некоторые недропользователи проходят процедуру банкротства, переоформляют имущество и исчезают. А надзорные органы разводят руками.

Согласно проекту закона, условием для получения лицензии будет перечисление недропользователем денежных средств в рекультивационный фонд. Эти средства будут храниться в Государственном банке. По окончании работ по добыче полезных ископаемых и после проведения рекультивации земель комиссия в составе представителя Росприроднадзора, муниципального образования и минэкологии субъекта проверяет качество и составляет акт о проведении рекультивации. В противном случае средства из фонда передаются в субъект РФ, который на эти средства организует рекультивацию.

После принятия этого закона не будет заброшенных карьеров ни в республике, ни по всей стране, ведь данная проблема актуальна для всех субъектов.

Словом, если предприятие не имеет средств для создания рекультивационного фонда, значит, ему не нужно заниматься геологоразведкой и добычей полезных ископаемых.

Не скрою, идет сильное противодействие этой инициативе, но мы шаг за шагом движемся к своей цели — наведению порядка в сфере добычи полезных ископаемых. Это неправильно, когда жители страдают от деятельности недропользователей, которые не только разрушают мосты и дороги при перевозке добытого, но и оставляют испорченные земли. Подобные ситуации приводят к потере доверия ко всем недропользователям, в том числе и добросовестным.