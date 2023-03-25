От кори защитит вакцинация

Отвечает министр здравоохранения Башкирии Айрат РАХМАТУЛЛИН

— В республике с начала года зарегистрировано пять случаев заболевания корью. Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как среднее тяжелое. Все они ранее не были вакцинированы от этой инфекции. Система здравоохранения республики готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

В начале марта первый случай выявлен у ребенка, прибывшего с родителями из Таджикистана. Затем от него заразился другой в этой же семье. Групповой случай обнаружили у двоих детей и одного взрослого, которые вернулись домой после отдыха в Египте.

В очагах заболевания проведено эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц и проведена экстренная иммунизация против кори.

Дело в том, что это острая вирусная инфекция, для которой характерна высокая восприимчивость. Если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Необязательно даже контактировать с больным. Достаточно коснуться дверной ручки, поручня, кнопки в лифте, а потом потереть глаза или нос. Вирус живет в воздухе более двух часов, поэтому если больной корью чихнул в комнате, лифте или самолете, то это помещение будет заразно для невакцинированных граждан. Медицинские маски и оксолиновая мазь от вируса не защищают. Однако повторно заболеть корью нельзя.

Специфических лекарственных средств для лечения на сегодняшний день нет, поэтому самое эффективное профилактическое мероприятие — вакцинация. По национальному календарю прививок в плановом порядке ее проводят здоровым детям двукратно: в год (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Взрослые от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев. Оказавшиеся в очаге инфекции и не привитые прежде взрослые любого возраста должны пройти однократную иммунизацию. Прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.

При возникновении симптомов заболевания — повышение температуры, сыпь, боли в горле, светобоязнь — оставайтесь дома и вызовите врача.