+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Вопрос эксперту
Сегодня, 20:15

От кори защитит вакцинация

Каждый день СМИ сообщают о случаях заражения корью в соседних регионах. Причем болеют не только дети, но и взрослые. Не грозит ли это новой эпидемией? Защитит ли от заражения медицинская маска? И еще, если человек уже переболел в детстве, может ли заболеть повторно? Зульфия ЗИЛЕЕВА. Уфа.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает министр здравоохранения Башкирии Айрат РАХМАТУЛЛИН

— В республике с начала года зарегистрировано пять случаев заболевания корью. Все пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как среднее тяжелое. Все они ранее не были вакцинированы от этой инфекции. Система здравоохранения республики готова к обострению ситуации с корью и справится со вспышкой заболевания, если она случится.

В начале марта первый случай выявлен у ребенка, прибывшего с родителями из Таджикистана. Затем от него заразился другой в этой же семье. Групповой случай обнаружили у двоих детей и одного взрослого, которые вернулись домой после отдыха в Египте.

В очагах заболевания проведено эпидемиологическое расследование. Определен круг контактных лиц и проведена экстренная иммунизация против кори.

Дело в том, что это острая вирусная инфекция, для которой характерна высокая восприимчивость. Если человек не болел или не был привит, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Необязательно даже контактировать с больным. Достаточно коснуться дверной ручки, поручня, кнопки в лифте, а потом потереть глаза или нос. Вирус живет в воздухе более двух часов, поэтому если больной корью чихнул в комнате, лифте или самолете, то это помещение будет заразно для невакцинированных граждан. Медицинские маски и оксолиновая мазь от вируса не защищают. Однако повторно заболеть корью нельзя.

Специфических лекарственных средств для лечения на сегодняшний день нет, поэтому самое эффективное профилактическое мероприятие — вакцинация. По национальному календарю прививок в плановом порядке ее проводят здоровым детям двукратно: в год (вакцинация) и в шесть лет (ревакцинация). Взрослые от 18 до 35 лет, не привитые ранее и не переболевшие корью, прививаются двукратно с интервалом не менее трех месяцев. Оказавшиеся в очаге инфекции и не привитые прежде взрослые любого возраста должны пройти однократную иммунизацию. Прививки проводятся в поликлиниках по месту проживания бесплатно.

При возникновении симптомов заболевания — повышение температуры, сыпь, боли в горле, светобоязнь — оставайтесь дома и вызовите врача.

Автор:Айгуль МУЛЛАГУЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика