Я знаю, где счастье!

Хотя вопрос об этом эфемерном чувстве и философа зачастую озадачивает, и обывателя, я как журналист верю ей, ведь не зря Ромен Роллан писал: «Творить — значит убивать смерть». Она нашла секрет бессмертия, разве не в этом счастье? В прошлом сельская учительница русского и чувашского языков уверенно идет по своей поэтической стезе. Жизнь Лидия Александровна прожила непростую, но всегда ставила перед собой высокие цели и шла к ним.

«Ах, ты моя тел бистэсе!»

Так говорила своей внучке Лидочке простая деревенская женщина Василиса Петровна. Услышав очередной нехитрый стишок про козочку, которая забралась без спросу в огород и застряла в заборе, сочиненный маленькой поэтессой, она смеялась, называла ее мастерицей слова, но не воспринимала детское увлечение всерьез.

А девочке нравилось убегать на свое любимое место на горе Илэдэр около речки Кенгерка (Малый Кенгер), наблюдать оттуда за облаками и мечтать. Но реальность оказалась намного прозаичнее.

В 18 лет Лидия вышла замуж. Муж был категорически против ее увлечения поэзией, считал это занятие недостойным замужней женщины, а когда увидел ее стихи в районной газете, поднял на жену руку: «Ты фамилию мою позоришь, подписалась под своими стишками!» Это стало последней точкой в отношениях.

После развода двадцатитрехлетняя Лидия с двумя маленькими детьми вернулась из Баймакского в родной Бижбулякский район, работала телятницей на ферме в колхозе имени Тельмана. Поступила в Аксеновский сельхозтехникум на заочное отделение. И вышла замуж за Зарагата Мавлютова, с ним они вырастили и воспитали детей от первого брака и четверых своих. Получив диплом, начала работать ветеринарным техником. После основной работы, управившись с домашними делами, Лидия Александровна с мужем спешили в сельский клуб, где пели в самодеятельном коллективе. Вскоре ее пригласили сюда на работу методистом.

Отпускать из колхоза ответственного и грамотного специалиста не хотели, даже трудовую книжку не отдали. На работу в клуб ее приняли без документов, там проработала 15 лет. За это время отучилась заочно в библиотечном техникуме и поступила в институт культуры. К тому времени Мавлютовы жили в новом, выстроенном собственными силами, доме. Подрастали дети, однако муж все чаще начал «лечиться» алкоголем. Лидия понимала, что в будущем ей придется надеяться только на себя.

«Стихи хорошие, но не хватает грамоты»

Вот так ее творчество оценили в литературном объединении «Шурадел» («Агидель») Стерлитамака.

Коллеги по цеху посоветовали Лидии Александровне перевестись на филологический факультет Чувашского государственного университета. Так в 40 лет она снова стала студенткой, изучала технику стихосложения по методике чувашского поэта Михаила Сеспеля. На сессию, бывало, ездила с детьми.

В 2000 году в судьбе Лидии Александровны случился крутой вираж. Она переехала в село Усень-Ивановское, купила там четыре дома: себе, сыну, дочери и… мужу, от которого ушла, когда поняла, что «рюмочка для здоровья» стала пагубной привычкой. Но совсем его семья не бросила, помогали и ухаживали, когда совсем слег.

Устроилась в школу учителем русского и чувашского языков и продолжала писать стихи.

— Я их все время писала, как бы трудно ни было, не могу иначе, — призналась Лидия Александровна. — Стихи — это жизнь моя, мое лекарство. На все вопросы есть ответ в них. Хочу, чтобы мои строчки входили людям в душу, могли подсказать, дать совет, научить.

Свое творчество Лидия Мавлютова, которая пишет на трех языках — родном чувашском, русском и татарском, размещает в поэтических сообществах в интернете, на портале «СтихиRU», а также под псевдонимом Шурзьол ведет в социальных сетях группу «Стихи от души».

Она неоднократно публиковалась в альманахе «Российский колокол» Московской городской организации Союза писателей России, в сборниках «Артелен» и «Артелешка» (стихи для детей) — бабушка 16 внуков и одного правнука часто пишет детские стихи.

Свою первую книгу «Дорогой счастья» Лидия Мавлютова издала в 2011 году, а в 2014-м, ставшим, пожалуй, самым плодотворным в творческой биографии, ее приняли в Союз писателей Чувашской республики.

…И Лермонтов заговорил на чувашском

В том же 2014 году на отдыхе в Анапе, куда отправилась с дочерьми и внуками, она зашла в библиотеку, где под руку ей попал небольшой сборник стихов Лермонтова.

— Я прочитала «Мцыри» и заплакала, — рассказывает она. — Так впечатлила меня судьба этого мальчика… А потом взяла ручку и бумагу и домой вернулась с полным переводом поэмы, который издала вскоре отдельным сборником.

Тогдашний председатель Союза писателей Чувашии Александр Савельев (Сас) дал положительный отзыв о нем, назвал одним из лучших переводов, в котором сохранен характерный для Лермонтова стихотворный размер и ритм.

— Одно дело выплеснуть на чистый лист свои мысли и чувства, а другое — передать то, о чем думал другой человек, поэт со своим внутренним миром. Важно проникнуться чувствами автора, понять, что он хотел выразить, подобрать точные слова в родном языке, сохранить мелодику и размер стиха, — говорит она об особенностях перевода стихов.

Также Лидия Мавлютова перевела с болгарского на русский и чувашский языки «Сказку о доброте» Тони Борисовой. Она была приглашена в Болгарию на презентацию вышедшей в свет книги.

Недавно завершила перевод с башкирского на чувашский стихотворения известной российской поэтессы Лилии Сакмар из сборника «Королевство «Я сама».

Ранний зимний закат заглядывает в окна дома, где живет женщина, которая смело говорит о себе: «Я живая, я счастливая!» Устав писать, она берется за новую вышивку. Потом откладывает работу, чтобы узнать у каждого из шести детей, как прошел день и как поживают любимые внуки…

А ведь и правда счастливая.

Белебеевский район.