Дома и лёд помогает

Такого — подряд семь матчей на выезде — не пожелаешь на старте сезона ни одному клубу. Тем более дебютанту соревнований в более высокой лиге. Но именно такая участь выпала на долю впервые в своей истории играющему в суперлиге уфимскому «Кировцу». Команда вернулась домой хоть и с поражениями, но окрепшей и заматеревшей.

Мы уже рассказывали о тех непростых матчах, которые «Кировец» провел на выезде с грандами российского хоккея с мячом — командами «Байкал-Энергия», «СКА-Нефтяник» и «Кузбасс». Дальше соперники шли уровнем попроще — за исключением, конечно, московского «Динамо». Но и здесь затяжное путешествие по чужим городам раз за разом давало о себе знать.

Так было в Новосибирске с «Сибсельмашем». Гости быстро повели в счете и на первый перерыв ушли с преимуществом в один мяч. Однако на концовку встречи уфимцев не хватило, и они всего за три минуты до завершения матча лишились возможности заработать в чемпионате первое очко. Поражение тем более обидно, что «Кировец» в середине второго тайма два раза бил пенальти, и оба раза на высоте был вратарь новосибирцев.

— Получился боевой матч. Мы не доиграли несколько моментов, не реализовали пенальти, не воспользовались удалениями у соперника. Не хватило прежде всего командного опыта, чтобы забить. Пропускали в основном после индивидуальных ошибок, а перехлестывавшие эмоции помешали реализовать свои моменты, — сказал по окончании встречи главный тренер «Кировца» Алексей Кузьмин.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Кировец» (Уфа) — 6:5 (2:3). Голы «Кировца»: Потемин (7), Ибрагимов (Глюзо, 18), Ибрагимов (Глюзо, 34), 2:4 — Ибрагимов (Усов, 50, угл.), Даданов (Долгих, 85).

Затем была игра в Архангельске с «Водником». И здесь уфимцы первыми добились успеха. Но как часто бывает у «Кировца», в ответ быстро пропустили сразу несколько мячей. Тем не менее гости смогли восстановить равновесие в счете, но благодаря высококлассному исполнению стандартов опытные хоккеисты из Архангельска все-таки вырвали победу.

— Тем не менее я поблагодарил ребят за игру. Даже одно то, что мы 60 минут на чужом поле держали счет ничейным в матче с серебряным призером чемпионата, — дорогого стоит. Видно, что мы прибавляем и в командных действиях, и в организации обороны, — резюмировал тогда Алексей Кузьмин.

«Водник» (Архангельск) — «Кировец» (Уфа) — 6:3 (3:2). Голы «Кировца»: Ибрагимов (Усов, 11), Немцев (Ахатов, 37, угл.) Долгих (Ибрагимов, 48).

В игре с «Динамо» шансов у «Кировца» не было. Обидно только, что это поражение стало самым крупным для уфимской команды. Но виноваты ребята сами — понимая, что терять нечего, стали слишком увлекаться атакой. В итоге появились разрывы между линиями, чем динамовцы легко воспользовались. Особенно удалась хозяевам концовка матча — чуть ли не половину мячей динамовцы забили за последние 15 минут.

«Динамо» (Москва) — «Кировец» (Уфа) — 14:1 (5:0). Гол «Кировца»: Ибрагимов (Хандамаев, 55).

В своем последнем выездном матче уфимцы «поскользнулись» в Казани. Игра прошла в равной борьбе, и опасных моментов гости создали даже больше. Однако решающими стали первые минуты встречи, когда казанские хоккеисты смогли выжать максимум из своих атакующих действий. Это признал и Алексей Кузьмин:

— В начале встречи слишком перенервничали и пропустили два необязательных гола. Но затем ребята перехватили инициативу, жалко, что не смогли реализовать моменты. До конца матча смогли выдержать темп, отвечать атакой на атаку. Были шансы сыграть вничью, но пока немного не хватает мастерства в завершающей стадии атаки.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Кировец» (Уфа) — 3:1 (2:0). Гол «Кировца»: Демин (Потемин, 69).

И, наконец, к уфимцам пришла победа. Первая в суперлиге, в первом матче сезона на родном стадионе. «Команду поддержали и болельщики, за что им большое спасибо. На трибуны стадиона «Динамо» пришли около 250 человек. Я тоже не мог пропустить игру и пришел поддержать наших ребят. Ура!» — отозвался в своем телеграм-канале вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. Его поддержал и министр спорта региона Руслан Хабибов: «Первая домашняя историческая победа в суперлиге. «Кировец» уверенно обыграл соперника из Кирова. Поздравляю команду и всех нас».

— Мы почти месяц провели на выезде. А в Уфе, на домашнем льду, удалось провести только две тренировки. Поэтому опасались, насколько успешно сможем сыграть первый матч в родных стенах, выступали почти «с листа». В целом функционально выглядели нормально, с соперниками своего уровня можем играть на победу, — признался по окончании встречи Алексей Кузьмин.

Пикантной особенностью матча стало то, что уфимцы четыре раза били пенальти, и все — неудачно. Случай для бенди, можно сказать, уникальный.

«Кировец» (Уфа) — «Родина» (Киров) — 5:2 (3:0). Голы «Кировца»: Ибрагимов (Демин, 25), Немцев (Ахатов, 34, своб. удар), Ибрагимов (Морозов, 37), Долгих (Ахатов, 60), Долгих (Терехин, 87).

После этой победы уфимцы поднялись на 13-е место из 14 команд суперлиги. Вроде бы скромно, но впереди еще несколько домашних встреч. А дома, как известно, и лед помогает.