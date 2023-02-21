Спасатель из Башкирии рассказал подробности командировки в Турцию

- Почему вы приняли решение отправиться в район катастрофы?

- Мы привыкли быть там, где нужна помощь. Сами обратились с инициативой к руководству ведомства, ведь мы подготовленные специалисты и можем принести пользу. Написали заявления на отпуска без сохранения зарплаты и в качестве волонтеров отправились в командировку, поскольку юридически это единственно правильное решение. Потом это предложение руководство Госкомитета по ЧС довело до главы республики. Радий Хабиров его поддержал и дал команду организовать наш переезд к месту землетрясения.

- Вы раньше участвовали в поисковых работах после обрушения зданий?

- Лично у меня было два случая. Обрушение подземной парковки на ул. Софьи Перовской в Уфе и взрыв бытового газа в доме на четыре семьи в деревне Узулнарово Архангельском районе. К счастью, в Уфе обрушение произошло ночью, и никто не пострадал. В Архангельском районе нашли двух погибших.

Но это была первая такая командировка для всей нашей группы. Мы раньше не то что за границу, даже за пределы Башкирии не выезжали. А сотрудники муниципального отряда спасателей работали на ликвидации ЧП только в Уфе.

- С какими трудностями столкнулись? Все ли было гладко?

- В пять часов вечера 8 февраля мы выехали на автобусе из Уфы в Казань. Оттуда полетели на самолете в город Газиантеп. Там столкнулись с языковым барьером. Но с нами был представитель АНО Конгресс-бюро Республики Башкортостан в Турции Марат Тансыккужин. Он говорит и на турецком, и на английском языках, поэтому быстро всех поняли и донесли свои просьбы. Кроме того, с оборудованием и снаряжением немного помог. Из Газиантепа полтора часа занял перелет до города Кахраманмараш. Приехали 10 февраля и с помощью Марата Закиевича нашли турецкий МЧС, он называется Afad (в переводе на русский означает «бедствия, несчастья»). Нам показали место ночевки – на втором этаже в уцелевшем здании. Питание было хорошо организовано. В город уже приехало много спасателей из других стран – Австрии, Азербайджана, Таджикистана, и российского МЧС. Через час уже было совещание в штабе. И сразу нам дали объект, где нужно работать.

Мы взяли с собой инструменты, оборудование для проведения поисковых работ. Но на российской таможне его вывести не разрешили. Оставили только средства защиты и экипировку (кстати, турецкая таможня пропускала без деклараций). Поэтому работали вместе с турецкими коллегами. У них есть полностью подготовленный автомобиль под аварийно-спасательные работы, в нем все специнструменты. Надо сказать, что турецкая служба спасения технически оснащена очень хорошо. Мы с завистью смотрели на оборудование, с которым они работают. У нас такого, конечно, нет. Возможно, вопреки этому стараемся работать лучше. Используем инструменты похуже, постарее, но в силу нашего характера быстрее добиваемся результата. Мы заметили, что турки очень долго обсуждают, прежде чем что-то сделать. У нас другой менталитет. Когда обнаружили живых людей под завалами здания, в голове сразу сложился четкий порядок действий, что за чем делать. Три-четыре команды группе и движение только вперед. Не получилось одним инструментом, тут же берешь в руки второй. Без всяких обсуждений и споров. Если бы у нас были свои инструменты, мы бы конечно не зависели от них и самостоятельно быстрее работали. Поэтому приходилось подстраиваться под них и зависеть.

И еще. Ночью турки спасательные работы не ведут. Только если конкретно известно, что в этом месте есть живые и время терять нельзя. А так опасались зацепить техникой в темноте человека, навредить ему. Операция по разбору завалов проходила с 6-7 утра до 8-10 часов вечера. Мы тоже в этом графике. Но иногда искали до двух ночи. Днем было 9-10 градусов тепла, ночью -4,-7 градусов. Многие сотрудники даже простудились. Но, слава Богу, серьезно никто не заболел.

Кстати, МЧС России прилетело в зону ЧС спецбортом – привезли все необходимое оборудование и спецтехнику, таможенной проволочки у них не было. И работали абсолютно автономно.

- А как в процессе работ общались с турками?

- Татарский и турецкий языки похожи, поэтому с экскаваторщиками мы общий язык сразу нашли. А когда техника работает, ничего не слышно - жестами изъяснялись. Я немного на английском говорю, поэтому мог объясняться на нем, когда не понимали. Находили в завалах зданий пустоты, звали турков и они своим оборудованием непосредственно извлекали людей. Мы постоянно были на подхвате.

- Расскажите, как спасли первую семью из трех человек.

- На второй день работы мы обнаружили первых живых под руинами девятиэтажки. Сначала экскаватор поэтапно убирал слой строительного мусора на одном этаже, потом на другом. Затем обнаружили пустоту. Для этого используются тепловизоры, инфракрасные датчики, видеокамеры, которые можно запускать на большие расстояния, аудиосистемы, позволяющие слышать биение сердца – минуты тишины объявляли. Эти спецсредства показывают, что на глубине трех метров что-то лежит. Приборы определяют и живых, и погибших – ведь температура тела все равно выше, чем у камней и бетонной крошки. Они давали направление, куда в первую очередь двигаться. Если появлялся малейший шанс, что есть люди, там останавливались и копали.

Семью обнаружили на уровне минус первого этажа. Экскаватор сковырнул ковшом мусор, и мы поняли, что внизу есть люди. Дальше началась активная работа – открывшуюся полость мы вручную расширили. И людей достали. Это были мужчина и женщина примерно 50 лет и подросток 14 лет. Они даже могли бы сами передвигаться, но были сильно истощены – не ели и не пили пять дней. Их аккуратно положили на носилки и перенесли в автомобиль скорой помощи. Мы все удивились, что у них не то, что травмы, даже царапин не было. Им очень сильно повезло. Спасла их от смерти огромная череда случайностей. Когда дом обрушился, стена-перегородка упала в обратную от людей сторону. И плита сверху придавила ее, образовав пустоту – там можно было находиться только лежа. Над ними, практически в двух-трех метрах много раз проходил экскаватор, передвигая, разгребая и складывая мусор из бетонной крошки. Эти люди просто родились в рубашках.

Всего спасли шестерых, из них двое детей. За день или два до отъезда нашли женщину. Она была в очень плохом состоянии на девятый день после землетрясения. Не знаю, выжила она или нет. Там наши уфимские спасатели работали и обнаружили ее. Правда, турки их вытеснили и сами извлекли пострадавшую из-под завалов. Обнаружить двоих людей помог наш пес Торин с кинологом Надеждой Отвесовой.

- А животных пришлось спасать?

- В предпоследний день нашли кошку. Все очень радовались – и мы, и турки. Конечно, когда находили живых, это было счастье. Когда мы первую семью нашли, сразу отношение у турков к нам изменилось – потеплели, буквально на руках нас носили. И вообще они были очень благодарны за помощь. Постоянно приносили нам новые респираторы, перчатки, очки, чай с вкусняшками разными. Подходили жители, расспрашивали, обнимали, благодарили за помощь – очень дружественная атмосфера там была.

- Самим не было страшно? Ведь подземные толчки продолжались и после 6 февраля.

- Когда в первую ночь после поисковых работ вернулись на базу, почувствовали подземные толчки 3,7 балла. А так всю неделю, пока там работали, качало - в день трясло пять-семь раз. Это могло продолжаться 10 секунд, но всегда чувствовалось, что земля под ногами неустойчива. Есть прогнозы, что и в Стамбуле сильное землетрясение может случиться. В такой атмосфере мы и жили. Немного опасались, как бы самим не оказаться в плену завалов.

Страшно было видеть столько погибших. Уже по прошествии нескольких дней после обрушений трупы искали по запаху. Работать спасателем было нормально. Есть риски конечно, но сильного страха не испытывали. А оказаться в качестве пострадавшего под завалами – очень страшно. Мы видели огромное количество жертв – в день сотни трупов вытаскивали! Впервые оказались в эпицентре трагедии мирового масштаба. Хочется, чтобы нигде такого больше не повторилось.

- Как вы думаете, почему произошли столь масштабные разрушения?

- На мой взгляд, причина обрушений высотных зданий – в некачественном бетоне и других стройматериалах. Если у нас по бетонной плите кувалдой ударить, то скорее черенок сломается. А там спокойно бьешь, и он сыплется как песок – значит, некачественный материал.

- Обстановка в городе была спокойной, без мародерства?

- Там, где мы работали, было очень много полицейских. Все сотрудники ходили с расчехленным оружием. Ночью слышали вдалеке автоматную очередь. Может быть, это не связано с мародерами. Турки говорили, конечно, что где-то мародеры прямо лютуют. Но у нас все было спокойно и благополучно. Мы ничего такого не видели. Нацелены были на поиски пострадавших жителей города.

Напомним, спасателей-добровольцев встретили на Советской площади Уфы.