Уроки первых

Набережная реки Белой, Восточный выезд, проспект Салавата Юлаева… Эти и другие проекты сегодня на слуху не только у уфимцев, но и у всех жителей Башкирии. А объединяет их то, что одним из инициаторов таких начинаний был Михаил Алексеевич Зайцев. Одни идеи получилось претворить в жизнь быстрее, на другие времени потребовалось гораздо больше.

1 марта Михаилу Зайцеву, первому председателю высшего законодательного органа Башкирии, исполнилось бы 85 лет. В честь этого юбилея в Госсобрании РБ прошла специальная конференция, где собравшиеся поделились воспоминаниями о талантливом руководителе.

Михаил Зайцев за свою жизнь прошел многие ступени административной лестницы. Начинал как комсомольский вожак на родном электроламповом заводе, работал по партийной линии в Орджоникидзевском райкоме и Уфимском горкоме КПСС.

Стал председателем исполкома Кировского района столицы Башкирии, а затем и исполкома Уфимского горсовета. По сути в этом же качестве, но уже в должности председателя Уфимского городского Совета народных депутатов — главы администрации Уфы работал в первой половине 90-х годов прошлого века. И, наконец, в 1995 году стал первым председателем Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан. Именно такое название получил бывший Верховный Совет республики. Кстати, перед пленарной частью для участников конференции была организована экскурсия по музею истории парламента республики, гости также ознакомились с открытой в фойе фотовыставкой и экспозицией, посвященной первому председателю Государственного Собрания.

Вспоминая этапы биографии Михаила Зайцева, многие его товарищи по работе делились даже не фактами, а впечатлениями о человеческих качествах первого председателя парламента республики. Как точно выразился Фидус Ямалтдинов, много лет трудившийся бок о бок с Михаилом Зайцевым: «Он был не просто подготовленным к своей должности человеком. А человеком, постоянно ищущим что-то новое, и при этом удивительно доброжелательным, позитивным».

А оставаться доброжелательным оптимистом в те времена было очень непросто. Как вспоминали многие руководители города и республики того времени, одна только фенольная эпопея чего стоила. Но и в эти сложные, если не сказать критические, для Уфы времена Михаил Зайцев оставался верен себе. Постоянно встречался с людьми, делал все возможное для ликвидации последствий аварии, не терял надежду на благоприятное разрешение ситуации. Эти его качества оценили и простые горожане. Авторитет Зайцева в столице республики не пошатнулся, а скорее наоборот — горожане стали ему доверять еще больше. И именно Михаил Алексеевич был по праву всенародно избран первым мэром столицы Башкирии.

«В историю Уфы Михаил Алексеевич Зайцев вошел как первый в постсоветской России всенародно избранный мэр. Уфимцы ему доверяли и уважали за честность, порядочность, открытость и готовность прийти на помощь. Эти же качества ценил в своем земляке и друге Мустай Карим», — не раз отмечал внук народного поэта Башкирии Тимербулат Каримов. Кстати, Михаилу Зайцеву посвящена книга Мустая Карима «Батя Ялалетдин». В произведении уфимский мэр — Миша Куянов, воспитанник детского дома, и повествование идет от его имени.

Вспоминали соратники и годы работы Михаила Зайцева на посту председателя парламента Башкирии.

— Депутаты Госсобрания первого созыва под началом Михаила Зайцева выстроили механизм законотворчества практически во всех его звеньях, создали надежную правовую и методологическую основу для дальнейшей работы. Не случайно наше Государственное Собрание первым среди законодательных органов российских регионов приняло законы, регулирующие важнейшие сферы общественных отношений. Принципиально важно, что республиканский парламент в условиях кардинальных перемен в экономике уделял большое внимание социальной политике. Жизнь подтвердила правильность выбранных тогда подходов, — рассказал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Символично, что и у Константина Толкачева, сменившего Михаила Зайцева на посту председателя Госсобрания РБ, день рождения тоже 1 марта. Это подметил заместитель председателя Госсобрания РБ Рустем Ахмадинуров. «Тогда было очень сложное время, тем не менее именно в те годы республика заявила о себе как об опорном регионе России, и заслуга Михаила Зайцева в этом очень велика», — отметил Рустем Ахмадинуров.

Вспоминали участники конференции и то, что как раз при Зайцеве стали появляться так полюбившиеся горожанам первые ярмарки. И что именно он строительством микрорайона Сипайлово сдвинул с места острый для столицы региона жилищный вопрос.

Долгие годы Михаилу Алексеевичу в работе помогал Василий Бабенко, который также выступил на конференции. Рассказывая о своем руководителе, он вспомнил немало интересных фактов: как им приходилось выручать знаменитую коллекцию Сарматского золота или картины известного художника Александра Бурзянцева. Не обходилось и без веселых историй. Например, в сложные времена тотального дефицита Михаил Зайцев умудрился достать для делового завтрака с австрийской делегацией баночку икры. А поскольку деликатеса было мало, то сам наотрез отказывался угощаться: мол, меня жена с утра уже икрой накормила, и больше не хочется. Хорошо, что в те времена фильм «Белое солнце пустыни» еще не дошел до западных экранов...

Но был, конечно, и серьезный анализ многих новаций, которые внедрил в жизнь города и республиканского парламента его первый председатель. О взаимодействии законодательной и исполнительной власти рассказал премьер-министр РБ в 1995 — 1999 годах, впоследствии депутат Госдумы Рим Бакиев. На конференции выступили Виктор Пчелинцев, в 1995 — 1999 годах занимавший должность заместителя председателя Законодательной Палаты Государственного Собрания — Курултая РБ, затем работавший в администрации президента и в правительстве республики, а также Рафаил Диваев, в 1996 — 2008 годах возглавлявший министерство внутренних дел по РБ.

«Такими масштабными проектами и решениями мог заниматься только масштабный человек», — отметил один из участников конференции. Поэтому собравшиеся не только почтили память первого председателя парламента Башкирии. Но и предложили учредить именную стипендию имени М. Зайцева для студентов и аспирантов, занимающихся вопросами госстроительства, а научно-практические конференции, посвященные такой проблематике, сделать ежегодными.

Тем временем

Депутаты Государственного Собрания возложили цветы к барельефу, установленному на доме, где жил Михаил Зайцев. В памятной церемонии также приняли участие работники администрации Уфы, родные и близкие Михаила Зайцева, коллеги и соратники, долгие годы работавшие вместе с ним.

Выступая перед собравшимися, и. о. председателя Государственного Собрания Рустам Ишмухаметов отметил, что масштаб личности Михаила Алексеевича соответствовал эпохе, происходившим тогда общественно-политическим процессам и преобразованиям. Заместитель председателя Государственного Собрания Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что Михаил Зайцев был настоящим, сильным лидером и первым в нашей стране всенародно избранным мэром.

Заместитель главы администрации Уфы Владимир Жебровский сказал, что сегодня, по прошествии многих лет, в Уфе реализуются проекты, в основе которых лежат новаторские идеи первого мэра.

А известный ученый, кандидат исторических наук Василий Бабенко отметил демократичность Михаила Алексеевича, его работоспособность и управленческие качества.

С теплом и благодарностью вспоминали о Михаиле Зайцеве и его родные.