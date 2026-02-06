Чтобы жизнь повторилась сначала

«Стопицот» фоток, накопленных в телефоне за год, исчезают навсегда одним кликом. Надо освободить место, чтобы видосики не тормозили. Такое вот отношение у многих к личной истории — истории своей семьи. Чем больше снимков, тем меньше их ценишь. Зато если лет через десять пришлешь легкомысленному товарищу его собственное фото, он радуется, как ребенок.

Фотопленки одним нажатием кнопки не удалишь, поэтому их просто выбрасывают как ненужный хлам, и это печально. Но есть еще неравнодушные люди, благодаря которым мы можем окунуться в прошлое — посмотреть, какой была Уфа и ее жители в разные эпохи.

Одним из таких неравнодушных людей была Руфина Галеевна Агафонова, сотрудница уфимского Дворца пионеров. Во время реконструкции оттуда выкинули целую коробку фотопленок, а она забрала и передала мне. Я отсканировал все до единого кадра — теперь у нас есть подробная фотолетопись уфимской пионерии с 1954 года до конца восьмидесятых. Более 700 снимков! Жаль только, что киноархив (а во Дворце пионеров был кинокружок) безжалостно ликвидировали. Как только рука поднялась? И ведь никому в голову не пришло оцифровать его или хотя бы отдать в надежные руки.

В моей семье, к счастью, коробка со старыми пленками бережно хранилась и в конце концов перешла ко мне. Я тоже все это оцифровал и был поражен. Помимо сугубо семейных снимков здесь было очень много фотографий, представляющих интерес для уфимцев: улицы нашего города, аэропорт на Зорге, памятники, магазины, предприятия, демонстрации, субботники.

Иногда, не поверите, я нахожу пленки буквально на улице, где-нибудь на развалинах домов. Сканирую их и выкладываю в интернет. Вроде бы ничего особенного, но как интересно! Вот, например, обычный интерьер обычной уфимской квартиры в 1979 году. Сервант с посудой, телевизор на ножках и картина с Салаватом Юлаевым. Реакция людей всегда одна — живая, неравнодушная.

«Полы из досок! — комментирует Азат Ханнанов. — Я в детстве с разбега скользил в шерстяных носках по таким — хорошо окрашенным, гладко-глянцевым полам».

«И, конечно, много хрустальной посуды в серванте, — добавляет Ирек Ахметов. — Тогда это было признаком хорошего достатка в семье, не все могли себе позволить. Некий символ того времени».

Знакомые, зная мою страсть к старым фотографиям, несут мне пленки и фото самых разных лет отовсюду, откуда только можно. И я стараюсь, насколько это возможно, дать этим снимкам вторую жизнь, ощущаю себя при этом неким «хранителем».

Так что если у вас есть «ненужная» фотоколлекция, сохраните ее для своих внуков. Или отдайте мне.