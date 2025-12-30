Мы на помощь идём

Аварийно-спасательная служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям была создана 25 лет назад. И все эти годы она не раз доказывала свою готовность действовать в любых чрезвычайных ситуациях ради спасения жизни.

Спасатели. Они каждый день готовы прийти на помощь, они всегда там, где важна и дорога каждая минута. Профессия сильных людей — это прочный сплав умений и навыков. Человек, который решил стать спасателем, должен быть не только в хорошей физической форме, ему необходимо быть стрессоустойчивым, брать на себя ответственность и уметь незамедлительно принимать решения.

Сегодня мы находимся на базе Центрального поисково-спасательного отряда в Демском районе Уфы. Утро у спасателей начинается с передачи и приема смены. После завтрака ребята приступают к тренировкам: на учебном полигоне отрабатывается алгоритм действий в различных ситуациях (дорожно-транспортные происшествия, завалы, задымление), для отработки навыков спасения используется скалодром, который находится прямо на территории отряда. Спасатель Иван Колосов показал нам необходимое альпинистское снаряжение.

Кроме того, во время различных тренировок водолазами приобретаются навыки погружения на различных водоемах, проводятся и аэромобильные тренировки на вертолете.

В тот день, пока мы были в отряде, проходили именно такие учения — после планового облета и проверки территории спасатели совершали десантирование, отрабатывая действия по проведению аварийно-спасательных работ.

Кстати, с декабря этого года начнется обучение еще шести отрядов, и тогда в республике появятся новые специалисты, которые смогут заниматься любыми видами спасательных работ.

Для спасателей отряд — это фактически второй дом со своей зоной отдыха, где для стажеров проводятся в том числе и уроки по оказанию первой медицинской помощи — они отрабатывают навыки на роботе-тренажере Гоше.

Эта смена прошла спокойно, но бывают дни, когда у спасателей буквально нет ни минуты на передышку между вызовами. К сожалению, очень часто происходят страшные аварии и происшествия, о которых даже вспоминать тяжело. А бывают и казусные. Об одной такой истории нам рассказал молодой спасатель Рузель Валеев, который пришел в отряд полгода назад.

— Недавно поступила заявка — нужно было вскрыть дверь. Позвонила девушка, рассказала, что не может достучаться до своей подруги. Та никак не реагировала: телефон молчал, на звонки в дверь она не отвечала. Мы оперативно выехали по адресу, взяли с собой все необходимое оборудование. Когда приехали, сразу поднялись на второй этаж, там уже стояли сотрудники полиции. Вместе с ними приняли решение не вскрывать дверь, а залезть через окно с помощью складной трехступенчатой лестницы. Когда мы уже поставили лестницу, на балкон выглянула та самая подруга со словами: «И чем это вы здесь занимаетесь?» Потом выяснилось, что она просто спала… Такое вот бывает, — вспоминает Рузель с улыбкой.

Совсем другой историей с нами поделился его коллега Радислав Ганеев.

— В тот мартовский день была не моя смена, поэтому я спокойно занимался домашними делами. Однако поздним вечером объявили сбор отряда. Когда мы приехали, нам сообщили, что в населенном пункте Азово Архангельского района наводнение, многие дома уже наполовину в воде. Мы оперативно нагрузили всем необходимым «КамАЗ», — и в четыре часа утра были уже на месте. Нас кратко ввели в курс дела, велели доставать лодку и отправляться к домам — эвакуировать людей. Утром подморозило, появились корки льда, и нам пришлось надевать гидрокостюмы, чтобы двигаться впереди лодки. Уровень воды доходил до груди, мы руками разгребали льдины, чтобы дать дорогу лодке. Эвакуация людей шла весь день. Мы менялись поочередно, вывозили и людей, и животных. На протяжении полутора суток уровень воды поднимался. И только потом вода стала уходить. Мы же продолжали оказывать помощь местным жителям, — рассказывает Радислав.

Надо сказать, к тому времени он работал в спасательной службе всего лишь четвертый месяц, но несмотря на столь небольшой стаж, проявил себя достойно и смело.

Нам удалось пообщаться не только с новым поколением спасателей, но и с ветеранами службы. Отвечая на вопрос, что их заставило выбрать такую опасную и непредсказуемую профессию, они говорили об одном — желании помогать людям.

— Мы стараемся нести добро, спасаем человеческие жизни, порой рискуя своей. Ведь любой выезд — это риск, испытание себя, своих сил. Вызовы разные бывают: где-то кошечек нужно снять с дерева, а где-то человек попал в серьезную беду.

Несмотря на страх, надо действовать, другого пути у нас нет, — поделился своими мыслями начальник поисково-спасательного подразделения Центрального поисково-спасательного отряда Вадим Богданов.

Сам он в этой профессии уже девять лет, неоднократно был награжден ведомственными наградами. С самого детства он хотел помогать людям, поэтому и стал спасателем, ведь именно эта работа требует от человека истинного благородства и личной отваги.

Его коллеги, без сомнения, подтвердят: быть спасателем — значит полностью, без остатка принадлежать своей профессии.