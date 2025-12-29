-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
29 Декабря , 22:15

Подарок для главной помощницы

Очередной героиней рубрики «Добрая подписка» стала лидер общественного движения «Все для фронта — Бижбуляк» Эллина Суфьянова.

Альберт ЗАГИРОВ Доброе сердце — лучшее богатство.
Доброе сердце — лучшее богатство. Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Больше двадцати раз она сопровождала гуманитарные грузы в зону СВО, три раза — на своей машине.

Эллина знакома со многими бойцами не только из Бижбулякского района, общается с их командирами. Дедушка Суфьяновой был участником Великой Отечественной войны, патриотическую эстафету подхватил и его правнук. Сын Эллины Загидовны учится в шаймуратовском классе.

Она подписала на нашу газету руководителя волонтерского штаба «Надежный тыл» села Бижбуляк Римму Низамову.

— Моя правая рука, главная помощница, Римма Амировна — мама двух сыновей-близнецов, участников СВО с позывными «Волк» и «Панда» (один из них после ранения вновь вернулся в строй). Как и большинство людей, информацию, не всегда достоверную, она черпает из интернета. Быть в курсе того, что реально происходит в стране и республике, — значит, быть готовым к любым переменам, — говорит Эллина Загидовна. Ей импонирует то, что журналисты газеты активно помогают нашим бойцам не только печатным словом, но и конкретными делами. На момент публикации этого материала волонтеры газеты «Республика Башкортостан» сплели 210 маскировочных сетей.

Подписка на главную газету республики — один из лучших подарков. Мы искренне рады за Римму Амировну Низамову, которая целых полгода будет узнавать о важнейших событиях, происходящих в Башкирии, из надежного источника. В нашей газете она прочитает статьи о ветеранах Великой Отечественной войны, СВО и других известных людях, которыми гордится не только Башкортостан. Узнает свежие новости науки, культуры, спорта. Найдет полезные советы по садоводству и цветоводству, здоровью, о новом в законодательстве, льготах для пенсионеров и способах защиты от телефонных мошенников.

Ее квитанция передана в отдел подписки. Желаем новому читателю удачи!

Автор: Зинаида СОКОЛОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru