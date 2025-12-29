Подарок для главной помощницы

Больше двадцати раз она сопровождала гуманитарные грузы в зону СВО, три раза — на своей машине.

Эллина знакома со многими бойцами не только из Бижбулякского района, общается с их командирами. Дедушка Суфьяновой был участником Великой Отечественной войны, патриотическую эстафету подхватил и его правнук. Сын Эллины Загидовны учится в шаймуратовском классе.

Она подписала на нашу газету руководителя волонтерского штаба «Надежный тыл» села Бижбуляк Римму Низамову.

— Моя правая рука, главная помощница, Римма Амировна — мама двух сыновей-близнецов, участников СВО с позывными «Волк» и «Панда» (один из них после ранения вновь вернулся в строй). Как и большинство людей, информацию, не всегда достоверную, она черпает из интернета. Быть в курсе того, что реально происходит в стране и республике, — значит, быть готовым к любым переменам, — говорит Эллина Загидовна. Ей импонирует то, что журналисты газеты активно помогают нашим бойцам не только печатным словом, но и конкретными делами. На момент публикации этого материала волонтеры газеты «Республика Башкортостан» сплели 210 маскировочных сетей.

Подписка на главную газету республики — один из лучших подарков. Мы искренне рады за Римму Амировну Низамову, которая целых полгода будет узнавать о важнейших событиях, происходящих в Башкирии, из надежного источника. В нашей газете она прочитает статьи о ветеранах Великой Отечественной войны, СВО и других известных людях, которыми гордится не только Башкортостан. Узнает свежие новости науки, культуры, спорта. Найдет полезные советы по садоводству и цветоводству, здоровью, о новом в законодательстве, льготах для пенсионеров и способах защиты от телефонных мошенников.

Ее квитанция передана в отдел подписки. Желаем новому читателю удачи!