Мошенники хотят, чтобы вы сделали ошибку, пока не включился здравый смысл

Все начинается с безобидного сообщения. На экране телефона появляется уведомление: «Уважаемый абонент! К вашему номеру подключена новая услуга «Премиум ТВ+». Стоимость — 35 рублей в день. Чтобы отключить ее, позвоните по телефону 8-800…»

Все выглядит как обычное уведомление от мобильного оператора. Даже логотип совпадает, и стиль текста вполне официальный. Поэтому человек, особенно пожилой, звонит не раздумывая, чтобы тут же отключить ненужную услугу. Ему отвечает приятный мужской голос: «Не беспокойтесь. Сейчас все отключим. Вам на телефон придет код, продиктуйте его, пожалуйста». Код приходит. Взволнованный абонент торопится назвать его и буквально через минуту получает уведомление о том, что вход в Гос­услуги или в банк с нового устройства подтвержден. В итоге доступ к персональным данным у мошенников в руках. Они могут оформить микрозаем, изменить информацию в профиле или даже получить доступ к цифровой подписи.

А вот еще одна история. Человек получил сообщение: «Вам начислены бонусы — 500 рублей за лояльность при покупке нашего товара, подтвердите получение». Хорошо, что рядом оказался внук и не позволил продиктовать полученный код. «А ведь я чуть не попался, — признался пожилой мужчина и грустно добавил. — Раньше нас учили помогать людям, а теперь нужно учиться не доверять никому».

Техника безопасности

Запомните, что главный враг в такой ситуации — спешка. Если вы получили сообщение и чувствуете тревогу — остановитесь, позвоните близким. Проверка займет минуту, а потерять можно многое. Мошенники всегда торопят. Они хотят, чтобы вы сделали ошибку, пока не включился здравый смысл. Именно на такой поспешности и строится весь обман.