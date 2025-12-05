Страна добровольцев

Президент Владимир Путин назвал Россию страной добровольцев. И это правда: по статистике, каждый третий россиянин за последний год хоть раз помогал другим в качестве волонтера.



Миллионы людей по всей стране бескорыстно помогают тем, кто в этом нуждается. Такой масштаб волонтерского движения показывает, что для нас по-прежнему очень важны простые человеческие ценности: доброта, отзывчивость и готовность поддержать ближнего.

Беспрецедентное по масштабам развитие волонтерского движения, в котором сегодня состоят миллионы россиян – свидетельство опоры страны на традиционные духовные ценности: отзывчивость, милосердие и взаимопомощь.

– Волонтерское движение в России стало массовым явлением во время времени пандемии COVID-19, не потеряло потенциал и в условиях СВО вносит значительный вклад в поддержку фронта и оказывает всестороннюю помощь мобилизованным, раненым и семьям военнослужащих, – отмечает старший научный сотрудник центра социокультурного анализа Института стратегических исследований ГБНУ АН РБ Александр Кобыскан. – По актуальным данным ВЦИОМ, за последний год 36% россиян участвовали в добровольческой деятельности, а общее число зарегистрированных волонтеров на государственной платформе «Добро.рф» достигло 9 миллионов человек. Движение отличается широтой охвата: от ситуативной помощи пожилым людям и бездомным животным до участия в патриотических мероприятиях и поддержки участников СВО, что свидетельствует о глубокой укорененности ценностей взаимопомощи и деятельного патриотизма в нашем обществе.

Роль волонтерства в жизни страны выходит за рамки частной инициативы и все больше становится важным инструментом решения общественных задач, уверен эксперт.

– Движение интегрировано в национальные проекты, такие как «Образование». Добровольческая деятельность не только укрепляет солидарность, но и создает действенные «социальные лифты», особенно для молодежи. Сегодня ее готовность к волонтерству, согласно статистике, достигает 75%, – говорит он.

В Башкортостане этот общероссийский тренд проявился в развитии как традиционных, так и новых проектов. Активисты всероссийских движений, таких как «Волонтеры Победы», активно включились в патриотическую и гуманитарную работу. Параллельно продолжают действовать и местные инициативы, например, по поддержке социально незащищенных слоев населения, что показывает способность волонтерского сообщества решать широкий спектр задач – от помощи в чрезвычайных обстоятельствах до повседневной социальной работы.

– Особое место в волонтерской активности занимает наш уникальный проект «Атайсал», в рамках которого земляки, в том числе уехавшие в другие города и регионы России, активно участвуют в благоустройстве общественных пространств, реализации культурных и образовательных инициатив на своей малой родине, – напоминает Александр Кобыскан.

Сотрудники газеты«Республика Башкортостан» тоже могут причислить себя к волонтерам: в стенах редакции сейчас плетут 205-ю по счету маскировочную сеть для бойцов СВО.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.